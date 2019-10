Plan Juncker : la BEI finance la recherche et développement de la société Prophesee

La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé un accord en France dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques du plan Juncker. Il s'agit d'un prêt de 20 millions d'euros pour soutenir la croissance de Prophesee, une société française basée à Paris, spécialisée dans la conception de capteurs de vision “neuromorphique” et d'algorithmes d'intelligence artificielle. La technologie révolutionnaire Prophesee offre de multiples débouchés aussi bien dans la mobilité (voiture autonome), la santé (traitement des mal voyants) ou l'industrie 4.0 (surveillance prédictive de l'usure des machines). Carlos Moedas, commissaire en charge de la recherche, de la science et de l'innovation, a déclaré : « Prophesee est clairement un pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle en Europe et je suis fier que la Banque européenne d'investissement et le plan Juncker lui apportent un soutien financier. Avec ce prêt de 20 millions d'euros, l'entreprise peut poursuivre ses travaux de recherche et développement sur des technologies innovantes destinées aux voitures autonomes, à la santé et à l'internet des objets. » La communiqué de presse est disponible ici. En octobre 2019, le plan Juncker a mobilisé 439,4 milliards d'euros d'investissements supplémentaires, dont 73,2 milliards d'euros en France. Le plan soutient actuellement plus d'un milliard de petites et moyennes entreprises en Europe. Les investissements BEI financés dans le cadre du plan Juncker ont augmenté le produit intérieur brut (PIB) de l'UE de 0,9 % et créé 1,1 million de nouveaux emplois par rapport au scénario de référence. D'ici à 2022, sous l'effet du plan Juncker, le PIB de l'UE aura progressé de 1,8 %, et 1,7 million d'emplois auront été créés. (Pour plus d'informations: Annika Breidthardt – Tél.: +32 229 56153; Siobhan Millbright – Tél.: +32 229 57361)

Règles européennes en matière de cybersécurité: le rapport de la Commission montre comment les États membres ont identifié les "services essentiels"

La Commission européenne a publié aujourd'hui un rapport évaluant la manière dont les États membres de l'UE ont identifié les organisations publiques et privées devant mettre en place des mesures de cybersécurité et signaler les incidents informatiques majeurs. Ces organisations, souvent appelées “opérateurs de services essentiels”, sont actives dans des secteurs cruciaux de l'économie et de la société, tels que les soins de santé, les transports, l'énergie, les services financiers, l'approvisionnement en eau, etc., et doivent être particulièrement résistants aux cyberattaques. La commissaire chargée de l'économie et de la société numériques, Mariya Gabriel, a déclaré: « Les règles européennes en matière de cybersécurité sont essentielles pour la défense de nos économies et de nos citoyens contre les cybermenaces dans l'ensemble de l'UE. Le rapport publié aujourd'hui constitue une étape-clé dans le renforcement de la cyber-résilience au sein des secteurs critiques. Identifier les fournisseurs de services essentiels dans les États membres signifie que des infrastructures importantes telles que les hôpitaux et les systèmes de transport sont mieux protégées et défendues contre les cybermenaces transfrontalières, garantissant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur et la vie quotidienne de tous les citoyens. » Le rapport évalue si les méthodologies d'identification des opérateurs de services essentiels sont cohérentes dans tous les États membres et formule des recommandations sur la manière de mieux les aligner afin de garantir que toutes les entités critiques de différents secteurs et de l'UE présentent un niveau élevé similaire de cyber-résilience. C'est la première étape de l'évaluation, par la Commission de la directive, de la mise en œuvre de la Directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (directive NIS), qui vise à élever le niveau de cybersécurité dans des secteurs clés de la société (plus d'informations dans ce Q&A). En outre, l'UE a approuvé l'Acte sur la cybersécurité, qui renforce le mandat de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité et établit un cadre réglementaire de l'UE pour la certification en cybersécurité. La Commission a également proposé un règlement sur un réseau et centre européen de compétences en cybersécurité, qui investira dans des capacités et des solutions technologiques de cybersécurité renforcées et novatrices dans l'UE et conduira à une meilleure coordination des investissements en matière de cybersécurité au niveau de l'UE et dans les États membres.(Pour plus d'informations: Nathalie Vandystadt – Tél.: +32 229 67083; Marietta Grammenou – Tél.: +32 229 83583)

Commission takes stock of the European Year of Cultural Heritage 2018

The European Commission has today published report providing an overview of the implementation and results of the European Year of Cultural Heritage 2018, focusing on its four main pillars: engagement for heritage, sustainability, protection and innovation. It highlights the positive impact of the European Year on the perception of Europe's cultural heritage as an important resource for Europe. During the European Year, over 12.8 million people took part in more than 23,000 events organised across 37 countries. Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, said: “I am proud of what we have achieved together with Member States, the European Parliament and organisations from the cultural sector and wider society. We brought our shared cultural heritage higher on the EU agenda and, importantly, right into many citizens' daily lives. The task now is to make sure that the European Year of Cultural Heritage has an impact in the long term, so that we fully harness the potential of cultural heritage for social, economic, environmental and regional development, and in building a cohesive, resilient Europe for the future.” To ensure that the European Year has a lasting impact, the Commission presented in December 2018 a European Framework for Action on Cultural Heritage, which aims at implementing a longer-term vision for the management, safeguarding and enhancement of Europe's cultural heritage. In the Bucharest Declaration adopted on 16 April 2019, EU Ministers of Culture recognised that “the success of the European Year of Cultural Heritage 2018 was based on an appropriate multi-stakeholder governance framework, a clear thematic focus, the engagement of different parts of our societies and cross-border cooperation”. The European Parliament was very supportive of the Year and of further actions at EU level promoting heritage. (For more information: Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083; Inga Höglund – Tel.: +32 229 50698)

EU to step up its support to Zimbabwe with a new package of €53 million

The European Union is stepping up its support to the people of Zimbabwe with an additional €53 million in the fields of health and resilience building. Neven Mimica, Commissioner for International Cooperation and Development, said: “This new package of €53 million is another testimony of EU's unwavering support to the people of Zimbabwe. In a difficult socio-economic time, we will strengthen our support to critical sectors such as primary health care as well as resilience building. This new package brings the EU development portfolio to €287 million for the period 2014-2020 and confirms the status of the EU and its Member States as the biggest donors in Zimbabwe.” The full press release is available online. (For more information: Carlos Martin Ruiz De Gordejuela – Tel.: +32 229 65322; Christina Wunder – Tel.: +32 229 92256)

Mergers: Commission clears acquisition of Bilcare Research Group by Lindsay Goldberg

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of Bilcare Research Group of Switzerland by Lindsay Goldberg of the US. Bilcare Research Group is a global manufacturer and supplier of technical plastic films that are used for the production of flexible packaging as well as for non-packaging applications. Lindsay Goldberg manages different funds that hold equity investments in operating portfolio companies. The Commission concluded that the proposed acquisition would raise no competition concerns given the limited horizontal overlaps and vertical relationships between the companies' activities. The operation was examined under the normal merger review procedure. More information will be available on the Commission's competition website, in the public case register under the case number M.9500. (For more information: Lucía Caudet – Tel. +32 229 56182; Maria Tsoni - Tel.: +32 229 90526)

Concentrations : la Commission autorise la création d'une entreprise commune contrôlée par Crédit Agricole et Abanca

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Crédit Agricole Assurances S.A., contrôlé par Crédit Agricole S.A., tous deux basés en France, et Abanca Division Inmobiliaria S.A., contrôlée par Abanca Corporación Bancaria S.A. (“Abanca”), toutes deux basées en Espagne. L'entreprise commune, Abanca Generales Seguros y Reaseguros S.A. (“AGSR”), basée en Espagne, sera active dans le secteur de l'assurance non-vie en Espagne et au Portugal. Crédit Agricole est actif dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de l'immobilier. Abanca est active dans les secteurs de la banque de détail, du crédit à la consommation, de la gestion d'actifs et de l'assurance, principalement en Espagne. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu des parts de marché modérées des entreprises concernées sur les marchés considérés. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée du contrôle des concentrations. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet concurrence de la Commission, dans le registre public des affaires sous le numéro d'affaire M.9497. (Pour plus d'informations: Lucía Caudet – Tél. +32 229 56182; Maria Tsoni - Tél.: +32 229 90526)

Commissioners Avramopoulos and King in Munich today for G6 meeting

Today and tomorrow, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos and Commissioner for the Security Union Julian King are in Munich where they will participate in the G6 meeting along with the Interior Ministers of France, Germany, Italy, Poland, Spain and the United Kingdom. The two-day event is organised by the German Minister of the Interior, Horst Seehofer. This afternoon, Ministers will discuss migration and asylum policy. Tomorrow's discussions will focus on right-wing extremism and terrorism with a particular focus on antisemitism, followed by a session on combatting terrorist content online and the security of 5G networks. (For more information: Natasha Bertaud – Tel.: +32 229 67456; Tove Ernst – Tel.: +32 2 298 67 64; Ciara Bottomley – Tel.: +32 2 296 99 71)

