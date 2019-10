De nouvelles règles pour des appareils ménagers plus durables

La Commission européenne poursuit ses efforts pour réduire l'empreinte carbone de l'Europe et alléger la facture énergétique des consommateurs européens en adoptant aujourd'hui de nouvelles mesures en matière d'écoconception pour des produits tels que les réfrigérateurs, les lave-linge, les lave-vaisselle et les téléviseurs. Améliorer l'écoconception des produits permet de rendre tangible la prépondérance du principe d'efficacité énergétique qui sous-tend la priorité de l'UE consacrée à l'union de l'énergie. Les mesures adoptées comprennent, pour la première fois, des exigences en matière de réparabilité et de recyclabilité, contribuant ainsi à réaliser les objectifs de l'économie circulaire, en améliorant la durée de vie, l'entretien, la réutilisation, la mise à niveau et le recyclage des appareils, ainsi que la gestion de leurs déchets. La Commission estime que ces mesures, doublées d'étiquettes d'efficacité énergétique selon les normes adoptées le 11 mars dernier, permettront de réaliser 167 TWh d'économies d'énergie par an d'ici 2030. Cela équivaut à la consommation annuelle d'énergie du Danemark et correspond à une réduction de plus de 46 millions de tonnes d'équivalent CO2. Grâce à ces mesures, les ménages européens économiseront en moyenne 150 euros par an. Un communiqué de presse et des questions-réponses sont disponibles en ligne. (Pour plus d'informations: Anna-Kaisa Itkonen – Tél.: +32 229 56186; Lynn Rietdorf – Tél.: +32 229 74959)

Juncker Plan and Connecting Europe Facility provide financing for electric buses in Rotterdam

The European Investment Bank (EIB) has signed a loan agreement worth €115 million with public transport provider RET of Rotterdam and the Metropole-region Rotterdam-The Hague. RET will use the financing to acquire new electric and diesel-hybrid buses and install related charging infrastructure. It will also renew tram and metro tracks in various points around the city. The EIB financing was made possible with the backing of the Juncker Plan's European Fund for Strategic Investments. RET will also receive a subsidy from the Connecting Europe Facility (CEF). European Commissioner for Transport, Violeta Bulc, said: “We are happy to support Rotterdam's efforts in making its public transport more sustainable through the Investment Plan for Europe. The city sets an example for the transition to low-emission mobility across Europe.” A press release is available here. As of September 2019, the Juncker Plan has mobilised €433.2 billion of additional investment, including €12.3 billion in the Netherlands. The Plan is currently supporting 972,000 small and medium businesses across Europe. (For more information: Annika Breidthardt – Tel.: +32 229 56153; Siobhan Millbright – Tel.: +32 229 57361)

Commissioner Malmström discusses recent trade policy developments with the Advisory Group on Trade Agreements

The Advisory Group on Trade Agreements is meeting today for the 10th time since its launch in September 2017. During the meeting, Commissioner for Trade, Cecilia Malmström, will present the recent developments in EU trade policy, followed by a discussion with the Advisory Group members. Additionally, there will be a dedicated point on the Japan Economic Partnership Agreement, which entered into force on 1 February 2019. This regular engagement is part of the European Commission's commitment to have transparent and inclusive trade policy-making. The Advisory Group is composed of non-governmental organisations operating at EU level and representing their own views and contributions for the EU trade negotiating agenda. These include employers' organisations, trade unions, representative associations, socio-economic interest groups and other civil society organisations. The meeting starts at 14h today and the relevant documents are available online. (For more information: Daniel Rosario – Tel.: +32 229 56185; Clémence Robin – Tel.: +32 229 52509)

Davantage de possibilités de stages à la Commission

Le nombre de stagiaires inscrits au programme de stages de la Commission européenne, connu sous le nom de « Livre bleu » (« Blue book »), a atteint un niveau record pour cette seconde sélection de l'année 2019. À l'initiative de Günther H. Oettinger, commissaire chargé du budget et des ressources humaines et de Tibor Navracsics, commissaire chargé de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport, la Commission accueillera aujourd'hui 950 stagiaires pour commencer leur stage de cinq mois, soit 300 de plus que lors des sessions précédentes. À cette occasion, le commissaire Günther H. Oettinger a déclaré: « Félicitations et bienvenue à chacune des 950 personnes sélectionnées pour commencer, aujourd'hui, un stage à la Commission européenne. Je leur souhaite de tirer le meilleur parti de leur expérience, d'apprendre autant que possible et de contribuer à nos projets. Nous avons besoin d'aide et d'enthousiasme pour façonner l'Europe ensemble. Et qui sait, certains pourraient rester parmi nous en tant que collègues et futurs managers. » Le commissaire Navracsics, a déclaré: « Je suis ravi que nous ayons réussi à augmenter le nombre de possibilités de stages que nous offrons. Plus de diplômés hautement qualifiés que jamais auront l'occasion d'acquérir une expérience rémunérée de qualité auprès de la Commission et de ses agences. C'est un excellent moyen pour eux de se familiariser avec le fonctionnement de l'UE. Pour la Commission, il est formidable d'accueillir de jeunes talents qui peuvent apporter une nouvelle perspective à nos tâches quotidiennes. En outre, ils sont de grands ambassadeurs de l'Europe et de ses valeurs dans leurs communautés locales, car ils contribuent à rapprocher les institutions et leur travail des citoyens. » Le programme de stages rémunérés a beaucoup évolué depuis ses débuts en 1960 avec seulement trois stagiaires. Il est devenu le plus grand programme de stages au monde en termes de candidats et de stagiaires. Lors de la dernière sélection, 8 682 candidats d'Europe et du reste du monde ont posé leur candidature pour les 950 places disponibles du 1er octobre 2019 au 29 février 2020. Les stagiaires bénéficieront d'une occasion unique de travailler côte à côte avec des collègues de la Commission sur la réalisation des objectifs politiques de l'UE. Chaque stagiaire continuera à bénéficier du soutien d'un conseiller personnel pour définir ses objectifs professionnels et les atteindre au terme de son stage. Pour ceux qui souhaitent postuler, l'enregistrement pour l'édition d'octobre 2020 du programme de stages débutera en janvier 2020. Plus d'informations sont disponibles en ligne ici. (Pour plus d'informations: Nathalie Vandystadt - Tél .: +32 229 67083; Joseph Waldstein - Tél .: +32 229 56184)

Mergers: Commission clears Novelis' acquisition of Aleris, subject to conditions

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of Aleris by Novelis. The decision is conditional on the divestiture of Aleris' aluminium automotive body sheets business in Europe. Today's decision follows an in-depth investigation of the deal, which combinesNovelis, the largest producer of aluminium automotive body sheets worldwide, with Aleris, an established supplier of the same product. Both companies are global manufacturers of aluminium flat rolled products and have a significant presence in the European Economic Area (EEA). The Commission found that aluminium flat rolled products, such as aluminium automotive body sheets,used in the automotive industry, are in a separate market than other aluminium products. This means that the merged entity would have had very high market shares and controlled a very significant proportion of the manufacturing capacity for aluminium automotive body sheets in the EEA. In addition, the limited number of smaller remaining competitors active in the market would not have been able to defeat a price increase, also due to their limited spare capacity. The transaction was also found to reduce the incentives of the merged entity to invest in additional manufacturing capacity. The Commission therefore had concerns that the transaction, as notified, would have resulted in higher prices for European customers for aluminium automotive body sheets. To address the Commission's competition concerns, the parties offered to divest Aleris' entire aluminium automotive body sheet business in Europe, including its production plant in Duffel, Belgium. The proposed divestiture removes the entire overlap created by the transaction. The Commission therefore concluded that the transaction, as modified by the commitments, would no longer raise competition concerns. The decision is conditional on full compliance with the commitments. The full press release is available online in EN, FR, DE. (For more information: Lucía Caudet – Tel. +32 229 56182; Maria Tsoni – Tel.: +32 229 90526)

Concentrations: La Commission autorise l'acquisition de GDCV par IC, PSPIB et Greystar

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de GDCV Residential Portfolio III LP (« GDCV »), basée aux Etats-Unis, par les sociétés Ivanhoé Cambridge Inc. (« IC »), et Public Sector Pension Investment Board (« PSPIB »), toutes deux basées au Canada, ainsi que par la société Greystar Real Estate Partners, LLC (« Greystar »), basée aux Etats-Unis. GDCV sera une entreprise commune de plein exercice, nouvellement constituée pour acquérir des parcelles de terrain ou des baux fonciers, ainsi que pour développer des actifs multifamiliaux aux Etats-Unis à des fins d'investissement. IC est un investisseur immobilier d'envergure mondiale. PSPIB est actif dans la gestion des placements des régimes de retraite au Canada, notamment pour des placements en biens immobiliers et en infrastructures. Greystar est active dans le développement, l'acquisition et la gestion de projets et de portefeuilles de logements locatifs à l'échelle mondiale. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, car GDCV n'exerce et ne prévoit d'exercer aucune activité sur le territoire de l'Espace économique européen. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet concurrence de la Commission, dans le registre public des affaires sous le numéro d'affaire M.9467. (Pour plus d'informations: Lucía Caudet – Tel. +32 229 56182; Maria Tsoni - Tel.: +32 229 90526)

Mergers: Commission clears joint venture between Ardagh Group and Element

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of joint control over a newly created joint venture by Ardagh Group S.A. of Luxembourg and Element Holdings II LLP (“Element”) of the US, a subsidiary of Ontario Teachers' Pension Plan Board of Canada. Both Ardagh Group and Element, through its Exal subsidiaries, produce and supply metal packaging products. The joint venture will combine Element and Ardagh's Food and Specialty business, and will be active in the production of food, nutrition, paint & coatings, aerosols and other specialty cans as well as aluminium bottles. The Commission concluded that the proposed transaction would raise no competition concerns given the minimal horizontal overlaps and vertical links between the activities of the companies. More information is available on the Commission's competition website, in the public case register under the case number M.9491. (For more information: Lucía Caudet – Tel. +32 229 56182; Maria Tsoni - Tel.: +32 229 90526)

Eurostat: Le taux d'inflation annuel de la zone euro en baisse à 0,9% (estimation rapide - septembre 2019)

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,9% en septembre 2019, contre 1,0% en août selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'alimentation, l'alcool et le tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en septembre (1,6%, comparé à 2,1% en août), suivis des services (1,5%, comparé à 1,3% en août), des biens industriels hors énergie (0,3%, stable comparé à août) et de l'énergie (-1,8%, comparé à -0,6% en août). Un communiqué de presse est à votre disposition en ligne. (Pour plus d'informations: Annika Breidthardt – Tél.: +32 229 56153 ; Enda McNamara – Tél.: +32 229 64976; Annikky Lamp – Tél.: +32 229 56151)

Commissioner Stylianides in Greece

Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management Christos Stylianides is in Athens, Greece today and tomorrow to meet with representatives of NGO, Government authorities and Greek civil protection. Today he will receive the ‘Andreas Yannopoulo' Award from Smile of the Child, a Greek child welfare NGO, in recognition of his work in promoting the welfare of vulnerable children in Greece and around the world. The award will be delivered in the presence of the President of the Hellenic Republic, Prokopios Pavlopoulos. Thanks to EU humanitarian funding, Smile of the Child carried out humanitarian projects in Greece that provided protection to hundreds of vulnerable refugee and migrant minors, including chronically ill children, victims of abuse, and children at risk of violence, trafficking or smuggling. During his visit, the Commissioner is also meeting the Mayor of Athens, Costas Bakoyannis, and Nikos Hardalias, Secretary-General for Civil Protection to discuss the enhancement of the EU Civil Protection Mechanism. (For more information: Carlos Martin Ruiz De Gordejuela – Tel.: +32 229 65322; Daniel Puglisi – Tel.: +32 229 69140)

