Roumanie: des déplacements plus rapides à travers le Danube et vers les pays voisins

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) investit 363,3 millions d'euros pour la construction d'un pont sur le Danube dans la ville de Brăila, au sud-est de la Roumanie. Le projet prévoit également la construction de routes de raccordement pour améliorer les liaisons de transport entre la mer Noire et le nord-est de la Roumanie. Johannes Hahn, commissaire chargé de la politique de voisinage, des négociations d'élargissement et de la politique régionale, a déclaré: "Ce projet financé par l'UE améliorera clairement la qualité de vie dans la région, avec des déplacements routiers plus courts et plus sûrs. En facilitant les liaisons avec la Moldavie et l'Ukraine, ce projet de cohésion contribuera également à intensifier les relations de l'UE avec ses voisins." Ce projet, qui fait partie du réseau transeuropéen de transport, améliorera la connexion entre le nord du pays, la ville de Tulcea, le Delta du Danube et le port de Constanţa au sud. Actuellement, la connexion ne peut se faire que par le pont Giurgeni-Vadul Oii (88 km au sud de Brăila), ou par ferry depuis Brăila et Galati. La traversée du ferry est habituellement fermée en hiver et au printemps en raison de la glace, du brouillard ou des tempêtes. Le nouveau pont offrira une alternative plus rapide, avec un temps de trajet réduit d'environ 50 minutes. Le projet devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2023. (Pour plus d'informations : Christian Spahr - Tél : +32 2 295 00 00 55 ; Sophie Dupin de Saint-Cyr - Tél.. : +32 229 56169)

EU commits €9 million in humanitarian aid for the most vulnerable families in Myanmar

The European Commission has announced a new humanitarian aid package worth €9 million to address the needs of families affected by violence in Myanmar, particularly those living in the Kachin, Shan and Rakhine states. This includes €2 million to increase access to safe, quality primary and secondary education for children that are out of school due to the displacements. "The situation in Myanmar goes beyond the plight of the Rohingya refugees. We cannot forget the victims in Myanmar who have been displaced from their homes due to the on-going violence in the country. The protection of civilians continues to be a top priority for the EU. The assistance I am announcing today aims to protect those most vulnerable who are deprived of basic rights. All parties to the conflict must respect international humanitarian law and grant unrestricted humanitarian access to all parts of the country," said Commissioner for Humanitarian Aid and Civil Protection Christos Stylianides. EU aid will improve living conditions in camps, by repairing shelter and water and hygiene infrastructures. Furthermore, projects will have a specific focus on prevention and response to gender-based violence and respect for international humanitarian law. The full press release is available online. (For more information: Carlos Martin Ruiz De Gordejuela – Tel.: +32 229 65322; Daniel Puglisi – Tel.: +32 229 69140)

C'est la rentrée ! La Commission finance la distribution de fruits, légumes et produits laitiers aux écoliers européens

En ce début d'année scolaire 2019-2020, le programme de l'UE en faveur de la consommation de fruits et légumes et de lait dans les écoles va reprendre dans les pays de l'UE. Le programme de l'UE à destination des écoles encourage des habitudes alimentaires saines et un régime équilibré grâce à la distribution de fruits, de légumes et de produits laitiers, tout en proposant des programmes éducatifs sur l'agriculture et une alimentation saine. Plus de 20 millions d'enfants ont bénéficié de ce programme durant l'année scolaire 2017-2018, ce qui représente 20 % des enfants dans l'Union européenne. Phil Hogan, commissaire pour l'agriculture et le développement rural, a déclaré à ce sujet: « Adopter des habitudes alimentaires saines dès le plus jeune âge est important. Grâce au programme de l'UE à destination des écoles, nos jeunes reçoivent non seulement des produits européens de qualité mais aussi des connaissances sur la nutrition, l'agriculture, la production alimentaire et l'immense travail que cela nécessite.» Chaque année scolaire, un total de 250 millions € est alloué à ce programme. Pour l'année 2019-2020, 145 millions € ont été consacrés au programme pour les fruits et légumes et 105 millions € au programme pour le lait et les produits laitiers. Un communiqué de presse est en ligne. (Pour plus d'informations: Daniel Rosario – Tél. +32 229 56185; Clémence Robin – Tél.: +32 229 52509)

Mergers: Commission clears acquisition of sole control over Solidus by Centerbridge

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of sole control of Solidus Solutions (“Solidus”) of the Netherlands by Centerbridge Partners, L.P. of the US. Solidus manufactures packaging solutions. Centerbridge is a private investment management firm with offices in New York and London. The Commission concluded that the proposed acquisition would raise no competition concerns, because there is no overlap between the companies' activities. The transaction was examined under the simplified merger review procedure. More information is available on the Commission's website, in the public case register under the case number M.9468. (For more information: Lucía Caudet – Tel. +32 229 56182; Giulia Astuti - Tel.: +32 229 55344)

