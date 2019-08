World Wildlife Conference: EU pushes for better protection of the world's most threatened species

The EU will join other parties at the 18th Conference of the Parties (CoP18) to the UN Convention on Trade in Endangered Species (CITES), starting in Geneva, Switzerland, this weekend to take additional measures to protect the world's most threatened species against over-exploitation through international trade. CITES is a global treaty that seeks to make international trade in wildlife sustainable and to counter illegal trade. The EU will push for more effective implementation of existing rules, including through a proposed Resolution on measures for ensuring the legality of trade under the Convention. In line with its priorities under the EU Action Plan against Wildlife Trafficking, at CoP18 the EU will promote better enforcement of the Convention's provisions by all Parties, in particular by those countries that repeatedly fail to implement their obligations and which may need additional support to avoid trade sanctions as a matter of last resort. This is an absolute must to address illegal poaching and trafficking affecting elephants, rhinoceroses, tigers, pangolins and rosewood. The adoption of a new ‘Strategic Vision' for CITES for the years 2021 to 2030 will provide an opportunity to consolidate and clarify the role of CITES in the broader context of international environmental governance. This also includes the post-2020 biodiversity framework that is being developed in parallel under the Convention on Biological Diversity. (For more information: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172; Stephan Meder – Tel.: +32 229 13917)

Concentrations: La Commission autorise l'acquisition du contrôle conjoint de Desarrollo Eólico Las Majas XIX par Mirova-Eurofideme 3 et General Electric

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Desarrollo Eólico Las Majas XIX, société basée en Espagne, par Mirova-Eurofideme 3, basée en France, et General Electric, basée aux Etats-Unis.Desarrollo Eólico Las Majas XIX est une société holding qui sera propriétaire de trois projets de parcs éoliens en Aragon, Espagne. Mirova, qui fait office de société de gestion de Mirova-Eurofideme 3, basée en France et appartenant en dernier ressort à Banque Populaire Caisse d'épargne, est un fonds de capital-risque français. General Electric est une entreprise mondiale de production, de technologies et de services. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence en raison des chevauchements horizontaux et verticaux limités entre les sociétés. La transaction a été examinée en vertu de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet concurrence de la Commission, dans le registre public des affaires sous le numéro d'affaire M.9397. (For more information: Vanessa Mock – Tel.: +32 229 56153 and Giulia Astuti +32 229 55344)

Eurostat: Excédent de 20,6 milliards d'euros du commerce international de biens de la zone euro

Selon les premières estimations, les exportations de biens de la zone euro (ZE19) vers le reste du monde se sont établies à 189,9 milliards d'euros en juin 2019, en baisse de 4,7% par rapport à juin 2018 (199,3 mrds). Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 169,3 mrds d'euros, en baisse de 4,1% par rapport à juin 2018 (176,6 mrds). En conséquence, la zone euro a enregistré en juin 2019 un excédent de 20,6 mrds d'euros de son commerce international de biens avec le reste du monde, contre +22,6 mrds d'euros en juin 2018. Le commerce intra-zone euro s'est établi à 160,5 mrds d'euros en juin 2019, en baisse de 6,6% par rapport à juin 2018. Un communiqué de presse est disponible ici. (Pour plus d'informations : Enrico Brivio – Tél.: +32 229 56172; Kinga Malinowska – Tél.: +32 229 51383)

