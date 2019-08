European Commission - Daily News Daily News 12 / 08 / 2019 Déclaration conjointe des commissaires Mimica, Thyssen, Navracsics et Gabriel à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse 2019 La Commission s'associe à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, dont le thème de cette année, « Transformer l'éducation », met en lumière les efforts déployés pour rendre l'éducation plus inclusive et plus accessible à tous les jeunes. M. Neven Mimica, commissaire chargé de la coopération internationale et du développement, Mme Marianne Thyssen, commissaire chargée de l'emploi, des affaires sociales, des compétences et de la mobilité des travailleurs, M. Tibor Navracsics, commissaire chargé de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, et Mme Mariya Gabriel, commissaire chargée de l'économie et de la société numériques, ont fait la déclaration suivante: « Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la jeunesse. À cette occasion, il est important de se rappeler que trop de jeunes vivent dans des zones de guerre, ne sont pas scolarisés et sont confrontés à la pauvreté, à l'exclusion sociale, à des soins de santé de mauvaise qualité, à l'inégalité entre les hommes et les femmes et aux conséquences du changement climatique.Apporter des solutions efficaces à ces problèmes, assurer une paix durable et édifier des sociétés cohésives et résilientes dans lesquelles les jeunes peuvent s'épanouir constituent des priorités pour l'Union européenne. Pour y parvenir, l'Union est déterminée à mettre en œuvre le programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030 et à intégrer les 17 objectifs de développement durable dans ses politiques.En collaboration avec les États membres et de nombreuses autres parties prenantes, l'Union européenne permet à des millions de jeunes, au sein et en dehors de l'Union, de prendre leur destin en main. » La déclaration complète est disponible ici. (Pour plus d'informations: Christian Wigand – Tél: +32 229 62253; Carlos Martin Ruiz de Gordejuela – Tél: +32 229 65322; Marietta Grammenou – Tél: +32 229 83583). Upcoming events of the European Commission (ex-Top News) MEX/19/5229