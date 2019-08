European Heritage Days 2019: Europeans and tourists can participate in over 70,000 cultural events across the continent

The 2019 European Heritage Days (#EHDs), a joint initiative of the European Commission and the Council of Europe since 1999, and supported by the Creative Europe Programme are taking place across Europe from August to October. This year's theme is “Arts and Entertainment”. Involving over 70,000 events, the European Heritage Days are the largest participatory cultural happening on the continent. They will showcase the value of our common heritage, highlighting the need to conserve it for current and future generations. Activities include, for example, festivals, exhibitions, craft workshops, conferences and tours. From street shows to concert halls, traditional theatres and museums to cinema and social media, the Europe's entertainment heritage will play out on local, national and European stages, for visitors and guests from Europe and abroad. It will also explore the role of new digital technologies in heritage and its conservation for the future. Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, Tibor Navracsics, said: “The European Heritage Days are a great opportunity for European citizens to connect with their cultural heritage. They are an important element of the European Framework for Action that I presented last December to ensure that the 2018 European Year of Cultural Heritage has an impact in the long term. As heritage is so fundamental to our societies and to linking our past with our future, it needs to have its place at the heart of citizens' daily lives. The European Heritage Days have an important role in bringing it right there.” European Heritage Days bring citizens together and highlight the European dimension of cultural heritage in the 50 signatory States of the European Cultural Convention. More information can be found here.(For more information: Christian Spahr – Tel.: +32 2 295 00 55; Joseph Waldstein – Tel.: +32 229 56184)

Aides d'Etat : La Commission autorise l'extension du port français de Port-La-Nouvelle

La Commission européenne a autorisé, en vertu des règles de l'UE relatives aux aides d'Etat, un projet français d'extension du port méditerranéen de Port-La-Nouvelle. Ce projet prévoit la construction de digues et d'un quai permettant la manutention de colis lourds, financé conjointement par la région Occitanie, le département de l'Aude et l'agglomération du Grand Narbonne. La Commission a conclu que le financement des digues, d'un montant d'environ €158 millions, ne constitue pas une aide d'Etat parce que cette infrastructure ne bénéficiera pas uniquement aux activités économiques du port mais protégera tout le littoral contre les aléas climatiques et les marées. Quant au quai, il servira, dans un premier temps, notamment pour la construction et la maintenance de deux fermes pilotes d'éoliennes flottantes qui seront implantées à proximité immédiate du port et ont été approuvées par la Commission le 25 février 2019. La construction du quai contribue ainsi aux objectifs français et européens en matière de production d'énergies renouvelables. Elle favorisera également la création d'emplois dans le bassin de Narbonne, dont le taux de chômage figure parmi les plus élevés en France. Les aides publiques d'un montant d'environ €53 millions octroyées au projet ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En outre, en raison de la nature locale du marché des colis lourds qui est caractérisé par la proximité entre le port de débarquement et le destinataire, les volumes traités par Port-La-Nouvelle demeureront très modestes. La Commission a dès lors conclu que le projet n'induira pas une distorsion indue de la concurrence dans le marché intérieur. Plus d'informations sont disponibles sur le site web de la Direction Générale de la Concurrence de la Commission dans le registre des aides d'Etat, sous le numéro SA.50771.(Pour plus d'informations : Anna-Kaisa Itkonen - Tél.: +32 229 56186; Giulia Astuti - Tél.: +32 229 55344)

