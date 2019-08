La Commission octroie des subventions à 20 villes pour financer des projets innovants dans les domaines de la sécurité, du numérique, de l'environnement et de l'inclusion

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) financera 20 projets urbains européens pour un montant de 82 millions d'euros. Ces projets ont été présentés par des villes en réponse au 4e appel à propositions lancé dans le cadre de l'initiative Actions innovatrices urbaines, qui est gérée par la région française des Hauts-de-France. En particulier, Le Pirée (Grèce), Tampere (Finlande) et Turin (Italie) recevront des subventions pour financer des projets visant à protéger les espaces publics et à les rendre moins vulnérables, conformément au plan d'action de 2017 dans le cadre de l'union de la sécurité. Le financement de l'UE soutiendra également des solutions innovantes dans 17 autres villes, dans les domaines de la transition numérique, de l'utilisation responsable de l'espace urbain et de la lutte contre la pauvreté. Johannes Hahn, commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, des négociations d'élargissement et de la politique régionale, a déclaré à ce sujet: « Les villes sont les mieux placées pour concevoir les solutions qui transformeront la vie en milieu urbain. C'est la raison pour laquelle la Commission leur octroie directement des financements de l'UE afin qu'elles puissent tester des idées susceptibles de faire d'elles des lieux où il fait bon vivre, travailler et innover. » Dimitris Avramopoulos, commissaire en charge de la migration, les affaires intérieures et la citoyenneté, a quant à lui déclaré: « Nos espaces publics ont été visés par les terroristes, qui voient en eux des cibles faciles et vulnérables. Grâce au financement de l'UE et au partage des connaissances, leur sécurité peut être garantie dès la conception, tandis qu'ils restent au cœur de la vie publique dans nos villes. Les subventions que nous octroyons aujourd'hui constituent une avancée concrète dans cette direction. » Julian King, commissaire chargé de l'union de la sécurité, a ajouté: « Par cet appel à projets lancé dans le cadre des actions innovatrices urbaines, nous continuons d'aider les villes et les autorités locales à protéger les espaces publics sans altérer leur caractère ouvert. Ce soutien fait partie des efforts que nous déployons en faveur d'une union de la sécurité réelle et effective, réunissant les acteurs à tous les niveaux afin de renforcer notre résilience. » Un communiqué de presse est disponible en ligne. (Pour plus d'informations: Christian Spahr – Tél.: +32 229 50055; Katarzyna Kolanko – Tél.: +32 229 63444)

EU Facility for Refugees in Turkey: €127 million for EU's largest ever humanitarian programme

The European Commission has announced today an additional €127 million to ensure the continuity of the Emergency Social Safety Net programme under the EU Facility for refugees in Turkey. This new funding brings the total EU contribution to the project to €1.125 billion. Christos Stylianides, Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, said: “The EU is upholding its commitments to Turkey and the most vulnerable refugees. Our new funding will allow us to reach more than 1.6 million refugees, helping them to live in dignity in Turkey. Our financial assistance programme is a success story of innovation in humanitarian aid and has given many families a chance to build a secure future after having fled the war in Syria.'' The programme provides refugees with monthly financial assistance through a special debit card which can only be used within Turkey and whose use is strictly monitored. It helps refugees integrate into the local economy and society by purchasing basic needs themselves such as food and rent. A press release is available here. (For more information: Carlos Martin Ruiz de Gordejuela – Tel.: +32 229 65322; Daniel Puglisi – Tel.: +32 229 69140)

La Commission approuve une nouvelle appellation d'origine protégée d'Espagne

La Commission européenne a approuvé la demande d'inscription du « El Vicario » dans le registre des appellations d'origine protégée (AOP). « El Vicario » est une appellation recouvrant des vins blancs, rosés et rouges produits à partir de cépages cultivés dans la commune de Ciudad real dans le centre de l'Espagne. La dénomination fait référence au barrage d'El Vicario situé le long du fleuve Guadiana. La proximité du fleuve assure à la zone de production un climat plus doux, qui donne des vins équilibrés et frais. Cette nouvelle appellation va rejoindre les plus de 1 840 termes de vins et spiritueux déjà protégées dont les listes sont disponibles dans la base de données eAmbrosia. Pour plus d'informations, voir aussi les pages sur la politique de qualité. (Pour plus d'informations: Daniel Rosario – Tél: +32 2 29 56185; Clémence Robin – Tél: +32 229 52 509)

EU and African countries to discuss Africa's agriculture and food systems in the face of climate change

Commissioner for International Cooperation and Development Neven Mimica is in Kigali, Rwanda, to speak at the Africa Food Security Leadership Dialogue. At this occasion, Commissioner Mimica said: “Agriculture and food systems need to be adapted to the challenges of climate change – this is crucial to the future of Africa and of our entire planet. The goal of this high level dialogue is to join forces and galvanise key players into action, and to guarantee long-term food security in Africa.” Leaders from Europe and Africa will discuss how both sides can work better together to help address Africa's worsening food security situation in the face of climate change. Climate variability and extremes are key factors in the recent rise in global hunger and a worsening food security situation in Africa, all of which effect particularly rural populations. This is why it is key to invest in rural areas to make them more sustainable, resilient and productive – in line with the Africa-Europe Alliance for Sustainable Investment and Jobs. Concerted and coordinated action to transform Africa's agriculture and agri-food sectors are needed to become more productive, inclusive and sustainable. This will mean empowering women, smallholder farmers and rural youth, as well as stepping up investments and using innovation and new technologies in agriculture to fight climate change. The Africa Food Security Leadership Dialogue has been convened by the African Union Commission, the African Development Bank, the UN Food and Agriculture Organization, the International Fund for Agricultural Development and the World Bank. Hosted by the government of Rwanda, it brings together Heads of State, Agriculture and Finance Ministers, heads of international and regional institutions, Nobel laureates and eminent scientists. (For more information: Carlos Martin Ruiz de Gordejuela – Tel.: +32 229 65322; Christina Wunder – Tel.: +32 229 92256)

