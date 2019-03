Europäische Kommission - Erklärung Erklärung des Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zum Tod des früheren deutschen Außenministers Klaus Kinkel Die Nachricht über den Tod Klaus Kinkels hat mich persönlich tief getroffen. Mit Klaus Kinkel verliere ich einen guten Freund und einen Wegbegleiter in europäischen Fragen, mit dem ich in den essentiellen Fragen unseres europäischen Wirkens immer wieder zusammenfand. Als Bundesaußenminister hat Klaus Kinkel im Kabinett von Helmut Kohl die Weichen gestellt, um das wiedervereinte Deutschland im Herzen des wiedervereinten Europas zu verankern. Uns verlässt ein deutscher Patriot und ein großer Europäer. Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden. STATEMENT/19/1530 Kontakt für die Medien: Kontakt für die Öffentlichkeit: Europe Direct – telefonisch unter 00 800 67 89 10 11 oder per E-Mail