C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Karl Lagerfeld, un grand créateur et un vrai Européen, un Allemand qui a fait rayonner l'élégance française et européenne à travers le monde entier. Il symbolisait ce que l'Europe a de meilleur: l'ouverture, la créativité et l'audace. En tant que promeneur entre les nations, il ne connaissait aucune frontière. Il a rapproché, à travers ses œuvres, les peuples et les cultures.