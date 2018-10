European Commission - Statement Déclaration commune de la Commissaire Jourová et du Président d'Eurojust, Ladislav Hamran sur le vote du Parlement européen sur la réforme d'Eurojust Le Parlement européen a approuvé aujourd'hui la réforme d'Eurojust, l'agence de l'Union européenne responsable de la coopération judiciaire. La mission d'Eurojust consiste à renforcer l'efficacité des autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites dans les dossiers de criminalité transfrontalière grave et de criminalité organisée et de traduire les criminels en justice de façon rapide et efficace. La Commissaire européenne à la justice, aux consommateurs et à l'égalité des genres, Vera Jourová a dit: “ En 2017, l'agence a apporté son soutien dans le cadre de 4 125 enquêtes, impliquant différents Etats membres. Eurojust joue déjà un rôle clé pour garantir la sécurité des Européens. Le vote du Parlement va donner la possibilité à Eurojust de poursuivre efficacement sa mission dans la lutte contre le crime transfrontalier et le terrorisme. Avec une agence plus forte, la sécurité des européens sera améliorée.” Ladislav Hamran, Président d'Eurojust, a ajouté: " Le besoin d'une coopération renforcée entre procureurs au-delà des frontières n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Obtenir L'obtention depreuves solides permet d'envoyer les criminels derrière les barreaux, le rôle d'Eurojust est essentiel dans les cas ayant une dimension internationale." La réforme permettra à Eurojust de collaborer avec le nouveau parquet européen, elle adaptera les règles de protection des données aux nouvelles règles en vigueur depuis mai et donnera davantage de contrôle au Parlement européen et aux parlements nationaux sur les activités de l'agence. Le Conseil de l'UE devrait adopter le règlement début novembre, qui sera ensuite publié au Journal Officiel. La déclaration jointe est aussi disponible en ligne et sur le site d'Eurojust. STATEMENT/18/6024 Press contacts: General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email