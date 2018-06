Kommissionspräsident Juncker hat für Sonntag ein informelles Arbeitstreffen in Brüssel zum Thema Migration und Asyl einberufen, um mit einer Gruppe von Staats- und Regierungschefs interessierter Mitgliedstaaten im Vorfeld des anstehenden Europäischen Rates an europäischen Lösungen zu arbeiten.

President Juncker is convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming European Council.

Le Président Juncker invite à une réunion de travail informelle sur les sujets des migrations et de l'asile un groupe d'Etats membres intéressés. Le but de la réunion, qui aura lieu dimanche au siège de la Commission, est de travailler à des solutions européennes en vue du Conseil européen. La réunion se tiendra au niveau des Chefs d'Etat et de gouvernement.

Komisjoni president Juncker kutsub pühapäevaks Brüsselisse kokku rände- ja varjupaigateemalise mitteametliku töökohtumise, et otsida huvitatud liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtidega neile küsimustele enne eelseisvat Euroopa Ülemkogu kohtumist Euroopa tasandi lahendusi.



Il-President tal-Kummissjoni Juncker qed isejjaħ laqgħa ta' ħidma informali dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni u ażil fi Brussell il-Ħadd, biex jaħdem ma' grupp ta' Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-Istati Membri interessati biex jinstabu soluzzjonijiet Ewropej qabel il-Kunsill Ewropew li jmiss.



O presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, está a organizar uma reunião de trabalho informal sobre questões de migração e asilo, a realizar em Bruxelas, no domingo, a fim de trabalhar com um grupo de chefes de Estado ou de Governo de Estados-Membros interessados para encontrar soluções europeias, em antecipação da próxima reunião do Conselho Europeu.



Předseda Evropské komise Juncker svolává na neděli do Bruselu neformální pracovní schůzku o otázkách migrace a azylu. Spolu s nejvyššími představiteli zainteresovaných členských států chce před nadcházejícím zasedáním Evropské rady hledat evropská řešení těchto otázek.



Sekmadienį Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris šaukia neformalų darbo posėdį, kuriame, rengiantis netrukus vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kartu su valstybių ar vyriausybių vadovų iš suinteresuotųjų valstybių narių grupe bus ieškoma migracijos ir prieglobsčio klausimų sprendimo europiniu mastu būdų.

Svētdien Briselē Komisijas priekšsēdētājs Junkers sasauc neformālu darba sanāksmi par migrācijas un patvēruma jautājumiem, lai pirms gaidāmās Eiropadomes sanāksmes kopā ar ieinteresēto dalībvalstu vai to valdību vadītāju grupu meklētu Eiropas mēroga risinājumus šiem jautājumiem.

Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke vasárnapra informális migrációs és menekültügyi munkaértekezletet hív össze Brüsszelbe azzal a céllal, hogy egyes érdekelt tagállamok állam- és kormányfőivel közösen az Európai Tanács soron következő ülése előtt európai megoldásokat keressen.

Il Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha convocato per domenica a Bruxelles una riunione di lavoro informale sui temi della migrazione e dell'asilo durante la quale lavorerà con un gruppo di capi di Stato e di governo degli Stati membri interessati per trovare soluzioni europee in vista del prossimo Consiglio europeo.

Președintele Comisiei, dl Juncker, convoacă o reuniune informală de lucru pe probleme de migrație și azil, care ar urma să aibă loc duminică la Bruxelles. Scopul reuniunii este de a discuta cu un grup de șefi de stat sau de guvern din statele membre interesate pentru a căuta soluții europene înainte de următoarea reuniune a Consiliului European.

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, convoca una reunión de trabajo informal sobre cuestiones de migración y asilo este domingo en Bruselas, para tratar de hallar, junto a un grupo de jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros interesados, soluciones europeas antes de la próxima reunión del Consejo Europeo.

Predsjednik Komisije Juncker saziva za nedjelju u Bruxellesu neformalni radni sastanak o migracijama i azilu kako bi uoči Europskog vijeća sa skupinom čelnika država ili vlada zainteresiranih država članica potražio europska rješenja tog pitanja.

Komission puheenjohtaja Juncker kutsuu koolle epävirallisen työryhmän keskustelemaan maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksistä sunnuntaina Brysselissä, jossa ryhmä valtion- ja hallitusten päämiehiä pyrkii löytämään eurooppalaisia ratkaisuja ennen tulevaa Eurooppa-neuvoston kokousta.

Председателят на Комисията Юнкер свиква неформална работна среща по въпросите на миграцията и убежището в Брюксел в неделя, за да работи с група от държавни или правителствени ръководители на заинтересовани държави членки за намиране на европейски решения преди предстоящото заседание на Европейския съвет.

Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zwołuje nieformalne zebranie robocze w Brukseli w niedzielę na temat migracji i azylu. Celem spotkania jest praca z grupą szefów państw lub rządów zainteresowanych państw członkowskich nad znalezieniem rozwiązań na szczeblu europejskim przed nadchodzącym posiedzeniem Rady Europejskiej.

Predseda Komisie Juncker zvoláva na túto nedeľu v Bruseli neformálne pracovné stretnutie s hlavami štátov alebo predsedov vlád zainteresovaných členských štátov v snahe nájsť európske riešenia v otázkach migrácie a azylu pred nadchádzajúcim zasadnutím Európskej rady.

Commissievoorzitter Juncker is voor zondag een informele werkvergadering over migratie- en asielvraagstukken in Brussel aan het beleggen, om in de aanloop naar de komende Europese Raad samen met een groep staatshoofden of regeringsleiders van belangstellende lidstaten op zoek te gaan naar Europese oplossingen.

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker sklicuje neuradno delovno srečanje o vprašanjih migracij in azila, ki bo potekalo to nedeljo v Bruslju, da bi s skupino voditeljev in voditeljic držav ali vlad zainteresiranih držav članic poskušali najti evropske rešitve pred prihodnjim zasedanjem Evropskega sveta.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kallar stats- och regeringscheferna från berörda medlemsstater till ett informellt arbetsmöte om migrations- och asylfrågor i Bryssel på söndag. Syftet med mötet är att försöka hitta gemensamma europeiska lösningar inför det kommande mötet i Europeiska rådet.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιούνκερ συγκαλεί άτυπη συνάντηση εργασίας για θέματα μετανάστευσης και ασύλου στις Βρυξέλλες την Κυριακή, προκειμένου να συνεργαστεί με ομάδα των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών για την εξεύρεση ευρωπαϊκών λύσεων ενόψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker indkalder til et uformelt arbejdsmøde om migration og asyl på søndag i Bruxelles. Formålet er sammen med en gruppe stats- og regeringschefer fra interesserede medlemsstater at finde løsninger på de foreliggende problemer forud for det kommende møde i Det Europæiske Råd.