Europäische Kommission - Erklärung Erklärung von Präsident Jean-Claude Juncker zu den Ereignissen in Münster Wir trauern mit Münster. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Mein großer Dank gilt all jenen, die ihnen in diesen schweren Momenten helfen. Ich wünsche ihnen ebenso wie natürlich den Verletzten viel Kraft. STATEMENT/18/3021