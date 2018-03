European Commission - Statement Déclaration de la Commissaire Mariya Gabriel sur le lancement du portail WiFi4EU et la création de points d'accès à internet sans fil gratuit dans les municipalités de l'UE " Bonjour à tous, La Commission a à cœur de répondre aux besoins grandissants de connectivité des Européens et d'accroître la compétitivité européenne. L'initiative WiFi4EU répond à ces besoins ! Il s'agit d'un programme auquel je suis particulièrement attachée et que je suis fière de lancer aujourd'hui publiquement. Le contexte est simple. Tout le monde veut être connecté, de plus en plus, que ce soit au travail ou en vacances ; que ce soit pour payer une facture ou voir sa famille à distance. Avec l'initiative WiFi4EU que nous lançons aujourd'hui, la Commission finance pour la première fois l'acquisition et l'installation par les municipalités de points d'accès wifi gratuits dans les centres de la vie publique de leur choix. Grâce à l'initiative WiFi4EU, les municipalités pourront offrir une connectivité internet gratuite et de haute qualité à leurs citoyens et visiteurs et encourager le développement de services numériques locaux innovants. L'accès à ce financement est extrêmement simple, il est à la portée de tous à travers un portail numérique qui est disponible dans les 24 langues officielles. Le financement se fait par le biais de coupons - de 15.000 euros chacun – et la municipalité est libre de choisir son installateur Wi-Fi qui sera payé par la Commission. L'objectif est de rendre l'Europe visible et utile pour nos citoyens dans leurs activités quotidiennes. Je tiens aussi à répondre aux besoins locaux, avec l'engagement direct des autorités locales et une identité visuelle dynamique, commune et reconnaissable. D'ici à 2020, nous organiserons 5 appels à candidature. Environ 6,000 municipalités devraient pouvoir bénéficier de ce nouveau projet. Les financements seront alloués selon la règle du "premier arrivé, premier servi" mais un équilibre géographique entre tous les pays participants sera respecté. Le dispositif ne touchera pas toutes les municipalités européennes, mais je suis persuadée qu'il encouragera les États membres à compléter l'initiative via des fonds nationaux et à stimuler la demande d'accès à des services numériques de plus en plus innovants, y compris des services publics. Je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui, c'est simple. Le premier appel à candidature sera le 15 mai. Pré-inscrivez-vous dès aujourd'hui et tenez-vous prêts le 15 mai: premier arrivé premier servi ! " Pour de plus amples informations Communiqué de presse Questions et réponses Fiche d'informations Vidéo WiFi4EU STATEMENT/18/2243 Press contacts: General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email