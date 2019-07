Mr President,

Ladies and Gentlemen,

I am delighted to be back here in Kyiv – a city I have known for decades, but that I keep rediscovering with the same joy as the very first time. We were happy to host the new President in Brussels a few weeks ago. He took the initiative to organise his first trip outside the country to Brussels – we were welcoming this initiative.

The new President Mr Zelenskyy is starting his term at a time when relations between Ukraine and the European Union are the best I can remember. I say this as someone who has been there from the very start, as co-chair of our first Summit in Kyiv between Ukraine and the European Union on 5 September 1997, 11 o'clock in the morning. This is now the 21st Summit we have together – it is your first, it is our last.

But having seen it all, I can honestly say that we have made more progress together in the last years – since the Maidan revolution – than we did in the two decades before. Thanks to the great sacrifices made by the great Ukrainian people, you have come a long way. And I am proud to be able to say that we have supported you every step of the way.

Our partnership is one of mutual solidarity and friendship. That is why we are backing that solidarity up with concrete support, notably for the Azov Sea region so affected by ongoing conflict and by in fact unacceptable tensions due to the behaviour of Russia.

I am happy to announce today a new package of measures in support to the Azov Sea Region, which includes measures to rehabilitate key infrastructure in Mariupol and Kherson, new financing in local currency for small and medium-sized enterprises in the region. Preparatory work is also launched on rail and road upgrades, paving the way for potential loans of over EUR 450 million from financial institutions.

We have also witnessed today the signature of new agreements for projects worth EUR 119 million, to further boost Ukraine's efforts to reform, continue decentralisation, fight corruption and support civil society.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

L'Union européenne que nous représentons ici a toutes les raisons d'être fière de son partenariat avec l'Ukraine et des nombreux liens qui unissent nos peuples. L'Union européenne et les institutions financières européennes ont mobilisé plus de 15 milliards d'euros en soutien au processus de réformes en Ukraine depuis 2014.

C'est pour rapprocher nos peuples que j'ai placé la libéralisation du régime des visas pour les citoyens ukrainiens au cœur de l'agenda de la Commission. Je me réjouis du fait que depuis juin 2017, les Ukrainiens ont effectué plus de 3 millions de visites dans l'Union sans visa.

C'est pour les mêmes raisons que j'ai souhaité augmenter la participation de l'Ukraine au programme Erasmus+. L'Ukraine est désormais un partenaire actif – plus de 7 200 universitaires ukrainiens ont participé au programme Erasmus+.

Nos entrepreneurs aussi nous rapprochent. Depuis l'entrée en vigueur de notre accord de libre-échange, les flux commerciaux entre l'Union européenne et l'Ukraine ont augmenté rapidement, avec une progression de 10% rien que pour l'année 2018 et de 49% depuis l'entrée en vigueur de nos accords. C'est donc un partenariat à égalité qui fonctionne à la merveille.

J'ai rencontré dans ma carrière précédente, comme Premier ministre de mon pays et comme Président de la Commission, huit Premier ministres ukrainiens. À chaque fois, la lutte contre la corruption était au cœur de nos discussions. Je voudrais que cette fois-ci, l'Ukraine, comme s'y est engagé le Président, prenne un pas décisif pour éradiquer la corruption dans ce pays parce que les citoyens valeureux, courageux, déterminés de cette grande nation méritent un avenir sans corruption.

Merci beaucoup.