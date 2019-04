.

It is with great emotion that I am here today in Rwanda, in my beloved Africa, to pay tribute on behalf of the European Union and myself personally, to the more than 800,000 victims of a genocide of indescribable horror, the 1994 Genocide against the Tutsi in Rwanda.

I give my heart a thousand times over to the survivors and their children. Those who have had to move forward and rebuild their lives through such pain and ever with the images seared into their memories.

It is our generational duty to never forget what humankind is capable of. It is only by remembering that we can build a brighter future together.

Europe has itself been the scene of some of the worst atrocities known to man. And in Europe, just as in Africa and elsewhere, time can never erase the darkest hours in our history. It is the duty to remember that brings us here today – it is our moral and political imperative.

Aucune parole ne peut refermer les blessures du passé. Aucun réconfort ne peut venir soulager une douleur qui ne disparaît jamais.

Mais l'histoire montre que c'est au cœur de nos moments les plus sombres que commence notre remontée vers la lumière.

Et le Rwanda en est un exemple vivant.

25 ans après, la Rwanda est de retour dans la lumière, résolument tourné vers l'avenir, sans jamais oublier le passé.

Vous témoignez du fait qu'un pays profondément meurtri peut se relever grâce au courage et à l'unité de son peuple, et à une foi infaillible en l'humanité.

La capacité de renaissance et de renouveau de votre pays me touche très sincèrement. Et je suis en admiration devant la force de votre peuple.

Nous savons que notre force en tant qu'êtres humains réside dans notre rassemblement. Ensemble nous pouvons nous retrouver autour de nos valeurs communes, nous pouvons défendre la paix et la prospérité et nous pouvons repousser l'intolérance, la haine et la violence là où elles ressurgissent.

C'est la raison pour laquelle l'Europe soutiendra toujours un monde bâti sur la coopération de tous. Nous travaillerons sans relâche avec le Rwanda et avec tous nos partenaires à travers le monde pour construire un ordre mondial stable, fondé sur des règles, des valeurs et de la solidarité.

C'est ce qui nous définit.

C'est ainsi que nous pourrons tous rester dans la lumière.

Et c'est le plus grand hommage que nous pouvons rendre à chacune des victimes.

Nous n'oublierons jamais.