Monsieur le Président,

Cher Andrej,

Je suis particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui le Président de la République slovaque, mon ami Andrej, qui est à Bruxelles non seulement pour me voir, mais aussi pour recevoir le Prix européen des droits civiques des Sintis et des Roms.

Donc je me fais à l'idée qu'il est venu à Bruxelles non pas pour me voir mais pour recevoir son prix. Encore que, il y a entre nous une amitié qui dure. C'est une des rares fois que, dans ma vie internationale, depuis la première minute j'ai été spontanément ami de celui qui m'a reçu. Et cette spontanéité qu'il y a entre nous m'habite jusqu'à ce jour. Et je suis parmi ceux, nombreux en Europe, qui regrettent le départ du Président de la Présidence de la République slovaque qu'il a exercée avec beaucoup d'élégance et avec beaucoup de talent et très souvent avec beaucoup d'imagination.

Recevoir le Prix européen des droits civiques des Sintis et des Roms, lui revient très naturellement parce que depuis qu'il est là, il a su faire en sorte que les soucis, les préoccupations, les interrogations des Sintis et des Roms soient devenus les siens. Il y a en Slovaquie 400 000 Roms - qui constituent en fait 10% de la population Slovaque – ce qui d'un point de vue démographique et d'influence n'est pas rien.

Donc, toute sa vie durant, il s'est engagé pour améliorer les sorts des Sintis et des Roms, les Roms qui ne font pas seulement partie de la nation Slovaque, qui est une grande nation d'après moi, mais qui constituent aussi six millions d'Européens. Donc s'engager pour cette minorité correspond à l'approche humaine, je dirai même humaniste, du Président de la République.

Je sais qu'il exerce une grande influence dans le groupe de Visegrád qui parfois nous cause problème et à qui nous causons parfois problème. Il a toujours su être un intermédiaire entre les deux parties de l'Europe – l'Europe occidentale, bien que je n'aime pas l'expression, et l'Europe de l'Est, je n'aime pas non plus l'expression.

Je voudrais aujourd'hui lui rendre hommage pour un parcours qui fut un parcours sans faute. Je voulais le remercier pour l'amitié personnelle dont il a su me faire bénéficier et je voudrais lui souhaiter pour le siècle à venir tout le bonheur du monde.

Merci Andrej, merci pour ton amitié.