.

Messieurs les Présidents,

Monsieur le Secrétaire général,

Le fait que 49 Etats se soient réunis hier et aujourd'hui en Egypte – arabes et européens – souligne à quel point le rôle international de l'Egypte est reconnu. Ce fut une réunion utile, intéressante à bien des égards. Nous avons discuté de nos relations pour en tirer la conclusion que nous voulons construire notre avenir ensemble, les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres.

Nous voulons le faire parce qu'il y a une large intersection de vues entre le monde arabe et le monde européen, et les diversités qui sont les nôtres, les divergences qui sont les nôtres, les différences qui sont les nôtres – notamment en matière de respect des droits de l'homme – ne devraient pas nous empêcher d'envisager l'avenir avec optimisme.

La coopération entre la Ligue arabe et l'Union européenne ne commence pas aujourd'hui, et elle date non pas seulement d'hier, mais elle a une longue histoire parce que l'Union européenne a su appuyer la Palestine avec 4 milliards de dollars sur la crise des réfugiés, sur ce qui se passe en Syrie, pour appuyer les Etats qui abritent sur leur territoire des réfugiés venant notamment de Syrie – je veux parler de l'Egypte, je veux parler de la Jordanie, je veux parler du Liban – où on a mobilisé 17 milliards d'euros dont appui, soutien financé par l'Union européenne. Nos relations commerciales se développent bien. Rien que sur l'année 2017, nous avons atteint un niveau d'échanges commerciaux de 315 milliards d'euros.

L'échange des jeunes progressent. Il y a 17 000 étudiants arabes qui, dans le cadre du programme Erasme, se sont déplacés en Europe. Il y a 8 000 étudiants européens qui ont fait un séjour Erasmus dans le monde arabe.

Questions et réponses

Q1 Apologies to our hosts but the Brexit question arises because it is a burning issue for Europeans. Given Prime Minister May's statement yesterday, are you sounding out your European leaders, Mr President Tusk, about the possibility that Britain will ask for a delay from the March 29 deadline? And how long a delay could you envision?

President Juncker: I had, I think, three meetings in the last three weeks with Ms May, the last one having taken place this morning. We are making good progress.

Q2 President Al-Sisi, are you aware that the European Union is not happy about the human rights situation in Egypt and can you say how you respond to criticism on the human rights' situation? And a question to President Tusk and President Juncker: Could you say what your concrete strategy to support civil societies in the Arab world is?

Président Juncker: J'étais en salle. Il n'est pas vrai qu'on n'ait pas parlé des droits de l'homme. J'ai mentionné ces problèmes dans mes propos introductifs, je viens de le faire en début de cette conférence de presse. En plus, nous avons tous eu des réunions bilatérales qui n'étaient pas publiques, où personne n'était présent. Dans toutes les réunions bilatérales, les Européens avec leurs partenaires et amis arabes ont évoqué la question des droits de l'homme. Il ne faut pas donner l'impression qu'on n'ait pas parlé des droits de l'homme.