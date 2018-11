.

Ladies and Gentleman,

I am delighted to welcome the government of Georgia and my good friend Mamuka at the Commission for this very special occasion. Special occasion, yes, because this is a big day for Georgia and this is a big day for the European Union. Today's meeting shows that we are giving great importance to our partnership and this is true for the two sides – for Georgia and for the European Union.

This is a partnership that goes back a long way thanks to our shared history and geography. I was visiting Georgia for the first time on 26 May this year and I was honoured to see the courage of the Georgian people and the ambition of the Georgian nation.

On that very day, I said that our fates and destinies have long been intertwined and the unilateral commitment of Georgia to deepening the integration with the European Union is a major step forward. The more the country reforms, the more we will support.

We have backed, since 2014, with EUR 590 million of financial support the efforts of Georgia and we hope to unlock a further EUR 45 million of micro-financial assistance in the near future.

J'ai toutes les raisons de croire que l'Accord d'association que nous avons conclu entre la Géorgie et l'Union européenne sur l'accord de libre-échange approfondi et complet produit ses premiers résultats. Entre 2016 et 2017, les exportations de la Géorgie vers l'Union européenne ont augmenté de 23%, et les exportations européennes vers la Géorgie se sont accrues de 1,5%. C'est une bonne nouvelle et c'est un développement que nous saluons, mais nous voudrions accroitre davantage les échanges commerciaux entre la Géorgie et l'Union européenne.

Nous accordons beaucoup d'importance aux nouvelles initiatives qui sont prises par nos amis géorgiens. Nous avons envisagé et fait en sorte d'accorder à la Géorgie un montant de 134 millions d'euros dont 79 millions d'euros en soutien aux petites et moyennes entreprises. Et donc nous allons continuer sur cette voie, tout comme je me félicite de l'accord pour investir 3,4 milliards d'euros pour 18 projets de transports prioritaires.

Nous avons discuté longuement entre nous de la façon dont nous pouvons davantage rapprocher les jeunes Géorgiens des programmes Erasmus+. Je salue particulièrement le fait qu'une Ecole européenne vient d'être ouverte en Géorgie, donnant ainsi l'impression que le pays se rapproche davantage de l'Europe.

Il faut rapprocher les peuples et notamment les jeunes si nous voulons faire en sorte que sur notre continent, aujourd'hui comme demain, règne cette stabilité dont ce continent à cruellement besoin.

Dans ce contexte, je voudrais saluer le rôle constructif, régional qui est celui de la Géorgie et réassurer nos amis géorgiens que l'Europe défendra toujours et fermement l'intégrité territoriale de la Géorgie, notamment en ce qui concerne les régions de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie.

დიდიმადლობა. For those who are not fluent in Georgian, that means thank you.