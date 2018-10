Commission européenne - Discours - [Seul le texte prononcé fait foi] Intervention du Président Juncker à la session plénière du sommet UE-ASEAN Chers amis, Messieurs les Premiers ministres, Je suis très heureux d'être avec vous car je n'avais pas l'occasion d'être à Manille pour le 40ème anniversaire. Nous avons entre nous – vos pays, les nôtres – des relations déjà anciennes, plusieurs décennies de coopération intense, qui sont fondées sur des intérêts communs, sur de nombreuses et multiples intersections. La preuve en est que nous venons de signer avec nos amis de Singapour toute une série d'accords de commerce, d'investissement, les premiers d'une, j'espère, longue série. Et nous allons traduire, le moment venu, les accords de ce type dans un accord de région à région. Nous sommes là pour dire que vos pays et les nôtres s'inscrivent en faux contre toute velléité de protectionnisme, parce que nous d'avis que le protectionnisme ne protège pas. Nous sommes là pour apporter des solutions globales à des problèmes globaux parce que la planète appartient à tout le monde et non seulement à quelques-uns. Nous partageons des valeurs communes qui, il est vrai, sont parfois appliquées avec un sens trop prononcé de la nuance, mais nous travaillons à faire en sorte que les valeurs communes qui sont celles de l'Union européenne et qui sont inscrites dans la charte fondatrice de l'ASEAN soient respectées partout avec la même rigueur. Il en va de notre crédibilité. Mais je suis heureux d'être là. SPEECH/18/6165