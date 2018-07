Monsieur le Président,

Sehr verehrter Herr Bundeskanzler,

ich freue mich auf diesen österreichischen Vorsitz, weil die beiden vorherigen Vorsitze der Österreicher von Erfolg gekrönt waren, weil auch alle relevanten politischen Kräfte Österreichs in dieselbe Richtung geschwommen sind und sich kohärent in der Vergangenheit bewegt haben.

Ich kenne Sebastian Kurz seit eigentlich vielen Jahren und ich weiß, dass er von europäischen Überzeugungen getragen ist. Das Gleiche gilt auch für die österreichische Bundesregierung. Wenn Sie einen Blick in das Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung werfen würden – was viele nicht tun, obwohl viele darüber reden – würden Sie feststellen, dass dieses Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung eine klar pro-europäische Tonalität hat. Ich habe das seinerzeit begrüßt und ich begrüße das auch jetzt.

Wir werden, wie auch in der Vergangenheit, viel zusammenarbeiten müssen. Das Angebot der Kommission gilt, dass wir dies in Freundschaft und im gegenseitigen Sich-verstehen-Wollen tun möchten, und ich bin auch überzeugt, dass uns das gelingen wird.

Die Kommission wird sich Ende dieser Woche, Donnerstag und Freitag, nach Wien begeben. Wir freuen uns auf diesen Besuch. Wir werden über den Schutz der Außengrenzen reden müssen – das ist ja auch ein Anliegen des Bundeskanzlers. Das ist aber keine Erfindung dieser Zeit. Die Europäische Kommission, die manchmal etwas weitsichtiger ist, als die Mitgliedstaaten das sein können, hat schon 2008 den Schutz der Außengrenzen vorgeschlagen. Es ist aktenkundig, wer damals dagegen war, dass es einen europäischen Außengrenzschutz geben sollte. Es waren mehrere Deutschsprachige in dem Verein, der sich geweigert hat, dies zu tun. Hätten wir das getan und hätten wir auch den Vorschlag, den Nachfolgevorschlag der Barroso-Kommission aus 2013 und die Vorschläge der von mir im Vorsitz geführten Kommission 2015 im Rat umgesetzt, dann hätten wir uns viele Probleme erspart.

Der österreichische Bundeskanzler hat neulich in einem Interview oder im Direktgespräch – ich kann mich daran nicht richtig erinnern, wahrscheinlich auch im Direktgespräch – dafür plädiert, dass wir die Zahl der europäischen Grenzschutzbeamten nicht erst 2027 auf 10.000 erhöhen, sondern dass wir dies im Beschleunigungstempo für 2020 machen sollten. Wir werden das tun und die Kommission wird im September diese Beschleunigungsvorschläge auf den Tisch der beiden Gesetzesgeber legen. Ich hätte gerne, dass wir 2020 10.000 Mann im Einsatz haben, um die 100.000 nationalen Grenzschutzbeamten in ihren schwierigen Aufgaben zu unterstützen. Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass wir eine echte, richtige, effiziente Grenzschutzpolizei im wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg bringen sollten. Und ich bin auch dafür, dass wir die technischen Fragen, die Material-Fragen, die sich in dem Zusammenhang stellen, zügig angehen. Ich habe das auch anlässlich des Europäischen Rates am letzten Sonntag vorgetragen. Wir brauchen mehr Flugzeuge, wir brauchen mehr Schiffe, wir brauchen mehr Fahrzeuge – Radarfahrzeuge heißt das in korrektem Deutsch. Das sollten wir tun und zwar in den nächsten Tagen und Wochen.

Ich hätte gerne, dass wir die fünf Gesetzesvorschläge in Sachen Asyl, die auch vom Europäischen Parlament mit bewundernswerter Energie weiter getrieben wurden, bis Juli verabschieden. Ich habe das im Europäischen Rat vorgeschlagen, das fand nicht einhellige Zustimmung. Aber dort, wo wir in Asylfragen einer Meinung sind zwischen Institutionen – Parlament, Rat und Kommission –, sollten wir dies tun anstatt den Eindruck zu geben, wir würden nur reden und nicht handeln – wir könnten handeln.

Und ich wäre froh, wenn die noch offenstehenden zwei Asylvorschläge – Sie wissen worauf ich anspiele – bis Ende des Jahres soweit vorangetrieben würden unter österreichischem Vorsitz, dass wir in Bälde zu einem Abschluss kommen könnten. Also wir brauchen die österreichischen Verhandlungskünste.

Das brauchen wir auch in Sachen mehrjährigem Finanzrahmen. Die Kommission hat ihre Vorschläge vorgestellt. Das trifft nicht auf die nicht zu erwartende einhellige Billigung zu, aber wir müssen im Rat unter österreichischem Vorsitz anfangen, diese Vorschläge konsequent abzuarbeiten. In der Vergangenheit war es so, dass wir immer negotiation toolboxes hatten – anders wird es nicht gehen. Wir müssen uns Schritt für Schritt und Strick für Strick auf Teilelemente so einigen, dass ein Abschluss noch vor den europäischen Wahlen im Mai nächsten Jahres möglich sein wird. Ich weiß, dass das schwierig ist, sowohl hier im Haus als auch zwischen Regierungen, aber wenn der österreichische Vorsitz nicht das täte, was wir von ihm erwarten, nämlich zügig an diesen Themen zu arbeiten, dann werden wir uns in einer ähnlichen Lage zurück befinden wie letztes Mal, beim letzten mehrjährigen Finanzrahmen.

Wenn wir zu spät abschließen und nicht zum 1. Jänner 2019 startbereit sind, dann verlieren wir tausende Forschungsstellen in Europa. Wir haben uns aber darauf verständigt, dass Forschung und Innovation eine absolute Priorität in der Europäischen Union und für die Europäische Union ist. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir das Erasmus-Programm ausbauen werden. Wenn wir das nicht bis zum 1. Jänner 2019 schaffen, dann werden wir zehntausende Studenten und Lehrer nicht mit dem Erasmus-Programm positiv begleiten können.

Also es steht, lieber Sebastian, viel Arbeit an. Ich weiß, dass Du viel arbeitest, dass du dich auch einfühlen kannst in die Befindlichkeiten anderer. Ich bemühe mich um Ähnliches. Auf den Tisch des Hauses gehören positive Verhandlungen, charmegetriebene Lösungsansätze. Auf den Teller gehört nicht nur Wiener Schnitzel. Du weißt, dass ich aber ein großer Anhänger des Wiener Schnitzels bin. Ich frage in der Mongolei, in der Elfenbeinküste, in Afrika, in Asien, überall nach Wiener Schnitzel. Aber auf den Teller des Hauses gehört nicht nur Wiener Schnitzel.

Vielen Dank.