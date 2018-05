Commission européenne - Discours - [Seul le texte prononcé fait foi] Remarques de la Commissaire Gabriel sur MEDIA, le volet du programme Europe créative soutenant l'industrie audiovisuelle européenne Chers collègues, Mesdames et Messieurs, La conférence de presse d'aujourd'hui démontre la priorité autour de laquelle nous sommes tous unanimes: nos citoyens sont au centre de nos actions. Je suis très heureuse de coopérer avec le Commissaire Navracsics dans le cadre du programme Europe créative. Le volet MEDIA du programme Europe créative est une success story européenne dont nous pouvons être fiers. Par la pertinence de ses actions et leurs effets sur le secteur audiovisuel européen, MEDIA a permis de promouvoir l'accès à la diversité des œuvres audiovisuelles européennes ainsi que leur visibilité et leur exploitation sur les différentes plateformes, fussent-elles les salles de cinéma, la télévision, ou la vidéo à la demande. Ce succès largement reconnu de MEDIA, et du programme Europe créative depuis 2014, a été un terreau fertile pour obtenir un succès politique dans le cadre des présentes négociations budgétaires. Conformément à nos engagements, nous avons défendu et obtenu, avec le soutien du Collège et en dépit des contraintes budgétaires actuelles, une augmentation du budget consacré à MEDIA pour la période 2021-2027. Cette hausse porte le montant total à un niveau de 1,2 milliard d'euros, soit presque 30% d'augmentation, par rapport à l'enveloppe qui lui était allouée dans le programme actuel. Pour quelles nouvelles priorités? Les actions MEDIA en cours seront poursuivies et modernisées. Au-delà, j'aimerais mentionner certains axes contenus dans la proposition législative. De fait, nous visons à mieux promouvoir les œuvres européennes dans un contexte de concurrence accrue, à renforcer la compétitivité du secteur, et à accompagner la Directive sur les Services de Médias Audiovisuels récemment modifiée. S'agissant de la production, MEDIA continuera à soutenir les séries télévisées de qualité, ainsi que les programmes d'animation qui représentent un enjeu stratégique, en termes d'image de marque et de potentiel d'audience. En même temps, l'Europe devra se montrer innovante dans ses procédés de narration pour prendre en compte les évolutions récentes. Que ces dernières soient portées par les nouveaux médias avec les "web series" ou les contenus interactifs "mobile first", ou bien par l'innovation technologique comme dans le cas de la réalité virtuelle, l'industrie européenne doit être pionnière sur ce terrain. En ce qui concerne les acteurs de l'industrie créative européenne, en mesure de proposer des œuvres au grand public, il convient de les accompagner dans leur prise de risque pour augmenter l'échelle de leurs activités. Il en va de la compétitivité de tout le secteur audiovisuel européen. Comme vous le savez, la vie d'une œuvre ne se résume pas à son financement et à sa production. Dès lors, les activités de promotion sont de plus en plus déterminantes pour le succès des œuvres. MEDIA donnera donc la priorité aux stratégies de distribution et de promotion développées sur les différents territoires. Comme l'union fait la force, l'une des meilleures façons de promouvoir notre industrie sera de l'inciter à travailler en partenariat et en réseau. MEDIA orientera son soutien dans cette direction. Le réseau Europa Cinémas, qui est l'un des plus grands succès du programme, sera étendu géographiquement. Des nouveaux réseaux pourraient également être créés dans d'autres secteurs d'activités, comme la vidéo à la demande ou les festivals, dans le but d'accroitre les audiences de ces acteurs. En complément, nous avons les moyens de mettre en œuvre le répertoire des films européens,que nous avons proposé et qui a reçu un soutien massif de l'industrie à Cannes, se verra prolongé. Il facilitera ainsi l'émergence de nouveaux modèles économiques permettant l'accès aux œuvres européennes, y compris dans les territoires où les films n'ont pas été distribués. Dès lors, si l'on considère les gains en efficacité et la mise en place d'outils performants d'évaluation du programme, je suis certaine de pouvoir compter sur les co-législateurs pour maintenir ce niveau d'ambition. Il y va de la compétitivité et de l'excellence du secteur audiovisuel européen, pour les dix prochaines années. Enfin, comme c'est le cas dans l'architecture actuelle, le programme Europe créative comprendra un volet horizontal. Je me félicite de l'insertion, par ce biais, d'actions de soutien aux médias libres et pluralistes, mais aussi d'autres pistes sur lesquelles nous travaillons en matière de désinformation en ligne, à un niveau d'ambition sans précédent.Les medias indépendants, garants de la transparence du débat démocratique dans nos démocraties modernes, sont essentiels pour la sauvegarde de nos valeurs fondamentales. C'est par là-même, notre mode de vie et tout simplement notre vision d'un monde libre, que nous défendons.