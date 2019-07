European Commission - Daily News Daily News 16 / 07 / 2019 Eurostat: Excédent de 23 milliards d'euros du commerce international de biens de la zone euro, excédent de 7,8 milliards d'euros pour l'UE28 Selon les premières estimations d'Eurostat, les exportations de biens de la zone euro (ZE19) vers le reste du monde se sont établies à 203,4 milliards d'euros en mai 2019, en hausse de 7,1% par rapport à mai 2018 (189,9 milliards). Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 180,3 milliards d'euros, en hausse de 4,2% par rapport à mai 2018 (173,0 milliards). En conséquence, la zone euro a enregistré en mai 2019 un excédent de 23,0 milliards d'euros de son commerce international de biens avec le reste du monde, contre +16,9 milliards d'euros en mai 2018. Le commerce intra-zone euro a augmenté à 172,0 milliards d'euros en mai 2019, une hausse de 4,9% par rapport à mai 2018. En ce qui concerne l'UE28, les exportations de biens extra-UE28 se sont établies à 178,5 milliards d'euros en mai 2019, en hausse de 10,7% par rapport à mai 2018 (161,3 milliards). Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 170,7 milliards d'euros, en hausse de 6,1% par rapport à mai 2018 (160,9 milliards). En conséquence, l'UE28 a enregistré en mai 2019 un excédent de 7,8 milliards d'euros de son commerce international de biens avec le reste du monde, contre un excédent de 0,4 milliard en mai 2018. Le commerce intra-UE28 s'est élevé à 308,1 milliards d'euros en mai 2019, soit +3,5% par rapport à mai 2018. Un communiqué de presse est disponible en ligne. (Pour plus d'informations : Daniel Rosario – Tél.: +32 229 56185 ; Kinga Malinowska – Tél.: +32 229 51383) Mergers: Commission clears acquisition of DNA by Telenor The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of DNA Plc of Finland, by Telenor ASA of Norway. DNA provides mobile and fixed communications services, broadband internet services and TV distribution services in Finland. Telenor provides mobile and fixed telecommunications services and TV distribution services in the Nordic region. The Commission found that the proposed transaction would raise no competition concerns, because there are very limited horizontal overlaps between the companies' activities in the market of retail TV services in Finland, the wholesale market for acquisition of TV channels and the possible market for machine-to-machine (M2M) subscriptions for business customers. A number of strong players would remain in each of the markets after the merger. In addition, the Commission found no problems regarding the vertical links between the upstream markets for wholesale international roaming and wholesale mobile and fixed call termination services, and the downstream markets for retail mobile and fixed telecommunications services. The transaction was examined under the normal merger review procedure. More information is available on the Commission's competition website, in the public case register under the case number M.9370. (For more information: Lucía Caudet – Tel. +32 229 56182; Maria Tsoni - Tel.: +32 229 90526) ANNOUNCEMENTS Le commissaire Moscovici assiste à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de Banques centrales du G7 demain et jeudi à Chantilly, en France Pierre Moscovici, commissaire en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, assistera cette semaine à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de Banques centrales du G7 à Chantilly, en France, au nom de la Commission européenne. Le commissaire Moscovici participera à des discussions sur les risques liés à l'économie mondiale et au système financier ; sur les nouveaux défis liés à la fiscalité internationale, à la concurrence et àl'économie numérique ; et sur la lutte contre les inégalités dans les économies avancées. (Pour plus d'informations: Annika Breidthardt – Tél.: +32 229-56153; Vanessa Mock –Tél.: +32 229 56194; Enda McNamara Tél.: +32 229 64976; Patrick McCullough – Tél.: +32 229 87183) Upcoming events of the European Commission (ex-Top News) MEX/19/4249