Today the Commission proposes to give €104 million from the EU Solidarity Fund (EUSF) to four Member States that were hit by natural disasters in 2017. The aid package includes €50.6 million for Portugal and €3.2 million for Spain following the forest fires of the summer and October 2017, €49 million for the French regions of Saint-Martin and Guadeloupe, after hurricanes Irma and Maria and €1.3 million for the Greek island of Lesbos after the June 2017 earthquake. Commissioner for Regional policy Corina Creţu said: "In Portugal, in Spain, and from the Greek island of Lesbos far off in the Aegean sea to the French Outermost regions in the Caribbean, the EU leaves no one alone in the face of tragedy. Once again the Solidarity Fund shows the EU's unfailing support for reconstruction works following natural disasters and for helping rebuilding people's lives." This is a concrete delivery on the Juncker Commission's promise to offer more than condolences when an EU country is struck by a disaster. EU Solidarity Fund money can be used to support reconstruction efforts and cover some of the costs of emergency services, temporary accommodation, clean-up operations and protection of cultural heritage, in order to relieve the financial burden borne by national authorities. A full press release is available here. Factsheets on EUSF interventions in Spain, France, Greece and Portugal can be found online, as well as more information on how EUSF aid is calculated. (For more information: Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083; Sophie Dupin de Saint-Cyr – Tel.: +32 229 56169)

Social media companies need to do more to respond to the requests, made last March by the European Commission and Member States' consumer authorities, to comply with EU consumer rules. The changes made by Facebook, Twitter and Google+ to align their terms of services with EU consumer protection rules have been published today. These changes will already benefit more than a quarter of a billion of EU consumers who use social media: EU consumers will not be forced to waive mandatory EU consumer rights, such as their right to withdraw from an on-line purchase; they will be able to lodge their complaints in Europe, rather than in California; and the platforms will take up their fair share of responsibilities towards EU consumers, similarly to the off-line service providers. However, the changes only partially fulfil the requirements under EU consumer law. Vera Jourová, European Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality said: "As social media networks are used as advertising and commercial platforms, they must fully respect consumer rules. I am pleased that the enforcement of EU rules to protect consumers by national authorities is bearing fruit, as some companies are now making their platforms safer for consumers; however, it is unacceptable that this is not complete and that it is taking so much time. This confirms that we need a ‘New Deal for Consumers': EU consumer rules should be respected and if companies don't comply, they should face sanctions." While Google's latest proposals appear to be in line with the requests made by consumer authorities, Facebook and, more significantly, Twitter, have only partially addressed important issues about their liability and about how users are informed of possible content removal or contract termination. The national consumer authorities and the Commission will monitor the implementation of the promised changes and will actively use the notice and action procedure provided by the companies. Moreover, authorities may take action including enforcement measures where necessary. A full press release, as well as a table summarising the main changes made by the companies are available online. (For more information:Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083; Mélanie Voin – Tel.: +32 229 58659)

La 68ème édition du Festival International de Berlin (la Berlinale) a ouvert ses portes aujourd'hui jusqu'au 25 février. Au total, 18 films participant à différentes sélections du festival ont été cofinancés par le programme MEDIA d'Europe Créative de soutien au développement et à la distribution du cinéma européen avec un total de 895 000 euros. Parmi ces œuvres, six sont en compétition pour les Ours d'Or et d'Argent, comme 3 Days in Quiberon, par la réalisatrice allemande Emily Atef, ou encoreFiglia mia, le film de la cinéaste italienne Laura Bispuri. Pendant la Berlinale, Mariya Gabriel, Commissaire pour l'économie et la société numériques, participera au Forum européen du film (European Film Forum) le 19 février, où elle donnera un discours sur le cinéma européen, la culture et le numérique. Cette année, le Forum organisera un débat sur le thème du "L'Avenir de MEDIA – relier les Européens par les films". Au cours du Forum, la Commissaire Gabriel rencontrera d'éminents cinéastes, commeCristian Mungiu, Radu Mihaileanu, Isabel Coixet ou Wim Wenders. Elle rencontrera également les producteurs de la série allemande Babylon Berlin. D'autres événements financés par MEDIA, comme le Marché de la co-production de la Berlinale, le Berlinale Talents ou le Shooting Stars auront également lieu pendant l'événement. Le programme et la liste des intervenants au Forum européen du film sont disponibles ici; le Forum peut également être suivi en direct. Plus d'informations sur le programme MEDIA sont disponibles ici. (Pour plus d'informations: Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083; Inga Höglund - Tel.: +32 229 50698; Julia-Henriette Bräuer – Tel.: +32 229 80707)

Aujourd'hui à la Réunion, la Commission lance un nouveau groupe de travail spécial pour accompagner la transition énergétique sur l'île. Cette "task force" est créée dans le cadre de la nouvelle Stratégie européenne pour les Régions ultrapériphériques, qui prévoit un soutien sur mesure pour chacune des neuf régions européennes ultramarines. Ces régions, comme la Réunion, disposent souvent de meilleures sources d'énergie renouvelables que l'Europe continentale mais des obstacles techniques, économiques et législatifs entravent la pleine exploitation de leur potentiel. "Accroître l'autosuffisance énergétique de la Réunion aura des retombées économiques considérables, en termes de croissance, de compétitivité et de création d'emplois locaux. Cela va également contribuer à la mise en œuvre des objectifs de la politique de l'UE en matière d'énergie et de climat," a déclaré la Commissaire à la politique régionale Corina Crețu. C'est effectivement l'objectif de cette nouvelle "task force" qui regroupe, outre la Commission, la Banque européenne d'investissement, le Ministère français de la transition écologique et solidaire, le Conseil régional, la Préfecture, l'Agence Française du Développement, EDF, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la Caisse des dépôts et des consignations et d'autres acteurs publics et privés. Ces partenaires s'appliqueront à définir un plan d'action commun visant à aider la région à devenir énergétiquement plus autonome. Plus d'information sur la nouvelle Stratégie européenne pour les Régions ultrapériphériques et le soutien de l'UE à la Réunion est disponible en ligne. (Pour plus d'information: Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083; Sophie Dupin de Saint-Cyr – Tel.: +32 229 56169)

The European Commission today launched a compliance check to assess whether VAT refunds to business in EU Member States are in line with current EU law and case law of the European Court of Justice. A lack of access to a simple and fast VAT refund procedure can have a major impact on cash flows and on the competitiveness of businesses. This is especially true for the smallest companies who cannot afford to go through long and burdensome procedures to get the VAT they are owed back from the State. Over the next eight months, tax provisions in each Member State will be scrutinised to ensure that refund procedures allow businesses to quickly and easily recover VAT credits both in their own country and in other EU countries. The study will examine, for example, the length of time it takes to complete procedures in each country and any unnecessary hurdles in the system which can create financial risks for business. The Commission could decide to launch infringements procedures in cases of non-compliance with the rules. This exercise forms part of the Commission's efforts towards a Single VAT area where administrative burdens for business, in particular micro-businesses and SMEs, will be drastically reduced. (For more information: Daniel Rosario – Tel.: +32 229 56185; Patrick McCullough - Tel.: +32 229 87183)

La Commission Européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de Refresco Group, basée aux Pays Bas par PAI Partners, basée en France et British Columbia Investment Management Corporation (bcIMC), basée au Canada. Refresco fabrique des jus de fruits, des boissons sans alcool et des eaux minérales, et conditionne de la bière, du cidre, des boissons à base de mélanges alcoolisés et des boissons gazeuses alcoolisées dans des canettes ainsi que dans des bouteilles en PET. PAI gère et conseille des fonds de capital-investissement spécialisés. bcIMC investit, pour le compte de clients du secteur public, dans des instruments à revenu fixe, des hypothèques, des titres publics et privés, l'immobilier, les infrastructures et les ressources renouvelables. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, dans la mesure où les entreprises ne sont pas actives sur le même marché ou sur des marchés liés ou complémentaires. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet concurrence de la Commission, dans le registre public des affaires sous le numéro d'affaire M.8755. (For more information: Ricardo Cardoso – Tel.: +32 229 80100; Yizhou Ren – Tel.: +32 229 94889)

The first estimate for euro area (EA19) exports of goods to the rest of the world in December 2017 was €180.7 billion, an increase of 1.0% compared with December 2016 (€179.0 bn). Imports from the rest of the world stood at €155.3 bn, a rise of 2.5% compared with December 2016 (€151.4 bn). As a result, the euro area recorded a €25.4 bn surplus in trade in goods with the rest of the world in December 2017, compared with +€27.6 bn in December 2016. Intra-euro area trade rose to €142.4 bn in December 2017, up by 2.8% compared with December 2016. A Eurostat press release is available here. (For more information: Daniel Rosario – Tel.: +32 229 56185; Kinga Malinowska – Tel.: +32 229 51383)

