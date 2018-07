Les Cyclades bénéficient d'un approvisionnement en énergie plus stable grâce aux fonds européens

Aujourd'hui, l'inauguration du nouveau poste d'alimentation en électricité de l'île grecque de Mykonos marque une étape importante dans l'achèvement de l'interconnexion énergétique des Cyclades avec le continent, après l'inauguration de la connexion des îles de Syros et Paros en mars 2018 et celles de Naxos et Tinos à venir. Ces interconnexions cofinancées par l'UE permettront aux îles de bénéficier d'un approvisionnement plus stable et d'une énergie plus respectueuse de l'environnement. La Commissaire à la politique régionale Corina Crețu a déclaré: "Je me réjouis de cette inauguration et je félicite les autorités grecques pour avoir mené à bien ce projet. L'Europe continuera à soutenir l'interconnexion énergétique des autres îles des Cyclades dans les années à venir; voilà un nouveau exemple du soutien de l'UE à une croissance durable en Grèce." L'interconnexion des îles des Cyclades avec le réseau d'électricité continental est cofinancée par l'UE depuis la période budgétaire 2007-2013. La contribution totale de l'UE au projet est estimée à 176 millions d'euros. Les bénéfices de cette interconnexion se mesureront à environ 80 millions d'euros d'économie par an, ce qui se reflétera dans les factures des consommateurs. Les îles passeront de la production d'électricité avec des générateurs diesel obsolètes à l'électricité provenant du gaz naturel, qui est une source d'énergie plus respectueuse de l'environnement. Le projet se poursuit, et une fois achevé, 13 îles des Cyclades seront connectées au réseau continental. (Pour plus d'informations: Johannes Bahrke – Tel.: +32 229 58615; Sophie Dupin de Saint-Cyr – Tel.: +32 229 56169)

€7.5 million of EU financing for micro-entrepreneurs in Greece under Juncker Plan

The European Investment Fund (EIF) and Cooperative Bank of Thessaly (CBT) have signed a microfinance guarantee agreement in Greeceunder the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) backed by the European Fund for Strategic Investments (EFSI), the core of the Investment Plan for Europe. This agreement allows CBT to provide loans to 500 micro-entrepreneurs – very small companies – over the next 5 years in the Thessaly region and across Greece. Micro-entrepreneurs will benefit from loans at a reduced interest rate with lower collateral requirements under the EU supported programme. CBT will primarily target start-ups, companies that have suffered during the financial crises and agro-industry businesses. Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Marianne Thyssen, said:"Today's announcement shows again that the European Commission is fully committed to supporting SMEs and start-ups that bring dynamism and job creation in local economies. The EUR 7.5 million guarantee agreement under the Juncker Plan with the Cooperative Bank of Thessaly will make loans more easily accessible to very small businesses in Greece. This builds on other similar agreements that we have started to roll out in Greece and I'm convinced that we will continue to see positive results." (Full press release is found here. For all the latest EFSI results see the Investment Plan website or contact Johannes Bahrke – Tel.: +32 229 58615; Siobhán Millbright – Tel.: +32 229 57361)

La Commission se félicite de l'accord en faveur de sa proposition octroyant un soutien financier aux anciens travailleurs d'Air France

Hier, le Parlement européen a voté en faveur de la proposition de la Commission octroyant un soutien de 9,8 millions d'euros pour aider d'anciens travailleurs d'Air France à trouver un nouvel emploi. Ce vote a eu lieu quelques jours après que l'accord des États membres de l'Union européenne sur cette proposition.Marianne Thyssen, commissaire pour l'emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs a déclaré: «Je me réjouis qu'hier, le Parlement européen ait approuvé l'octroi de 9,89 millions d'euros pour aider les travailleurs licenciés d'Air France à trouver de nouveaux emplois. Il s'agit d'une preuve concrète de la solidarité de l'Union européenne. A partir de 2021, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pourra soutenir davantage de travailleurs en difficultés, grâce à des règles plus simples et efficaces." Les licenciements chez Air France ont eu lieu dans plusieurs régions françaises et ont laissé plus de 1 850 personnes au chômage. En avril, la Commission a proposé d'accorder une aide européenne à la France qui permettra de cofinancer des mesures qui aideront les travailleurs licenciés à retrouver un emploi en mettant à leur disposition des services actifs d'orientation professionnelle, des formations professionnelles ainsi que des allocations de recherche d'emploi et de mobilité. Le coût total de cet ensemble de mesures est estimé à 16,5 millions d'euros, dont 60 % sera pris en charge par le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM). Le transfert du financement du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation devrait avoir lieu dans un délai de deux semaines environ. Plus d'informations sur cette aide est disponible en ligne. (Pour plus d'informations: Christian Wigand– Tel.: +32 229 62253; Melanie Voin – Tel.: +32 229 58659)

EU-Palestine partnership: a new Investment Plan to strengthen economy and boost job creation

The EU launched today the EU External Investment Plan (EIP) in Palestineto foster economic development and boost private investment. A sustainable economy in the West Bank and Gaza is a key factor to grant stability and create perspectives for the Palestinian population. Challenges such as restrictions to movements of goods and people, a growing working age population, high unemployment, political instability and an increasing demand for energy put a brake on the business environment and discourage foreign investors. The European Union, which is already the largest supporter of Palestinians, has adopted development programmes under the EIP, worth €23.5 million, to enhance economic growth and create a more business-friendly environment. The available budget will be used to ensure efficient energy consumption as well as affordable and reliable energy production in Palestine. It will also support small and medium-sized enterprises (SMEs) with advisory services and by reimbursing a share of the total costs of services. Finally, EU funding will contribute to broadening the range of financial services available for Micro, Small and Medium Enterprises, particularly in Gaza. The package was announced today at an EIP launch event in Ramallah. More information will be available here. (For more information: Maja Kocijančič – Tel.: +32 229 86570; Alceo Smerilli – Tel.:+32 229 64887)

Mergers: Commission approves Tronox's acquisition of Cristal, subject to conditions

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of Cristal by Tronox, both major suppliers of titanium dioxide pigment. The decision is conditional on the divestment by Tronox of its global business in titanium dioxide pigment for paper laminate comprising the required technology and other intangibles to an experienced manufacturer with chloride-based production technology. On the basis of its in-depth investigation, the Commission was concerned that the transaction, as originally notified, would have significantly reduced competition on the European market for chloride-based titanium dioxide pigment for use in paper laminate. The Commission found that the commitments offered by Tronox fully address its concerns as they ensure that the same number of suppliers will remain active on the market of chloride-based titanium dioxide pigment for paper laminate, and that customers continue to enjoy the same level of choice. Commissioner Margrethe Vestager, in charge of competition policy, said: "Titanium dioxide pigment is an essential ingredient in many consumer products, including paper laminate used in furniture and interiors. Tronox and Cristal are two of the four major players in this market but we can approve their merger because the companies offered a suitable remedy that fully addresses our competition concerns. This decision will ensure that these products can continue to be offered at competitive prices and without reducing the number of suppliers available for consumers." The full press release is available online in EN, FR and DE. (For more information: Ricardo Cardoso – Tel.: +32 229 80100; Giulia Astuti - Tel.: +32 229 55344)

Aides d'État: la Commission ouvre une enquête approfondie sur des mesures en faveur de Ryanair à l'aéroport de Montpellier en France

La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin de déterminer si les contrats de services de marketing conclus entre l'association de promotion des flux touristiques et économiques et Ryanair à l'aéroport de Montpellier en France sont conformes aux règles de l'Union en matière d'aides d'État. La Commission a été saisie d'une plainte concernant les contrats de services de marketing conclus entre l'association de promotion des flux touristiques et économiques (APFTE), d'une part, et Ryanair et sa filiale AMS, d'autre part. Depuis 2010, l'APFTE a conclu différents contrats avec Ryanair, en vertu desquels cette dernière a reçu des paiements importants en échange de la promotion sur son site web de Montpellier et de la région environnante en tant que destination touristique. La Commission a conclu, à titre préliminaire, que les contrats conclus avec Ryanair sont financés au moyen de ressources d'État et imputables à l'État. À ce stade, la Commission craint que les clauses de ces contrats ne confèrent à Ryanair un avantage économique indu par rapport à ses concurrents, dans la mesure où elle jouit de conditions trop favorables et où aucun exploitant privé n'aurait accepté de conclure des contrats similaires avec Ryanair en vue d'acquérir des services de marketing. La Commission va à présent mener une enquête plus approfondie pour déterminer si ses craintes initiales sont confirmées. L'ouverture d'une enquête donne la possibilité aux tiers intéressés de faire part de leurs observations. Elle ne préjuge en rien de l'issue de l'enquête. Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a fait la déclaration suivante: «La concurrence dans le secteur du transport aérien revêt une importance fondamentale pour les consommateurs, la croissance et l'emploi. Nous allons examiner si des autorités régionales et locales françaises ont accordé un avantage économique indu à Ryanair par rapport à ses concurrents, ce qui serait susceptible de nuire à d'autres compagnies aériennes européennes et d'avoir des retombées sur d'autres régions européennes.»Un communiqué de presse est disponible en FR, EN, DE. (For more information: Ricardo Cardoso – Tel.: +32 229 80100; Giulia Astuti - Tel.: +32 229 55344)

Commission clears acquisition of joint control over Simple System by Hoffmann and Kaiser+Kraft

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of joint control over Simple System GmbH & Co. KG by Hoffmann SE and Kaiser+Kraft Europa GmbH, all of Germany. Simple System runs an internet platform for the business-to-business distribution of so called "C-items", which are low-priced items used as secondary inputs for end products. Hoffmann manufactures and commercialises standard tools and complementary products and services, while Kaiser+Kraft is a business-to-business mail order specialist for business equipment. The Commission concluded that the proposed transaction would raise no competition concerns because the activities and turnover of Simple System are limited in the European Economic Area. The transaction was examined under the simplified merger review procedure. More information is available on the Commission's competition website, in the public case register under the case number M.8850. (For more information: Ricardo Cardoso – Tel.: +32 229 80100; Giulia Astuti - Tel.: +32 229 55344)

Mergers: Commission clears the acquisition of ANCB by JIC and TAHL

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of joint control over Australia Nature's Care Biotech Co., Ltd. ("ANCB") of Australia by China Jianyin Investment Limited ("JIC") of China and Tamar Alliance Health Limited ("TAHL") of the Cayman Islands. ANCB is active in manufacturing, marketing, selling, and distributing vitamins and other healthcare products across Australia, China and Taiwan. JIC is an integrated investment group focused on equity investments. TAHL is an investment vehicle dedicated to investing in consumer and healthcare sectors. It is owned by DCH of Hong Kong and CPL of Hong Kong which is a wholly owned subsidiary of CITIC Ltd. of China. The Commission concluded that the proposed transaction would raise no competition concerns given that ANCB has no, or negligible, actual or foreseen activities within the European Economic Area. The transaction was examined under the simplified merger review procedure. More information is available on the Commission's competition website, in the public case register under the case number M.8916. (For more information: Ricardo Cardoso – Tel.: +32 229 80100; Giulia Astuti - Tel.: +32 229 55344)

Mergers: Commission clears the acquisition of Generali Belgium by Athora Holding

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of sole control over Generali Belgium S.A. of Belgium by Athora Holding Ltd. of Bermuda, controlled by Apollo Management L.P. ("Apollo") of the US. Generali Belgium is a provider of life and non-life insurance. Athora is active in insurance and reinsurance in Germany and the UK. Apollo is a global investment fund that has holdings in businesses in a variety of sectors. The Commission concluded that the proposed transaction would raise no competition concerns given the minor horizontal and vertical overlaps between the companies' activities. The transaction was examined under the simplified merger review procedure. More information is available on the Commission's competition website, in the public case register under the case number M.8929. (For more information: Ricardo Cardoso – Tel.: +32 229 80100; Giulia Astuti - Tel.: +32 229 55344)

Eurostat: Le taux d'investissement des entreprises en hausse à 23,1% dans la zone euro

Au premier trimestre 2018, le taux d'investissement des entreprises s'est établi à 23,1% dans la zone euro, contre 22,9% au trimestre précédent. La part des profits des entreprises s'est quant à elle située à 40,6% au premier trimestre 2018 dans la zone euro, contre 40,8% au quatrième trimestre 2017. Ces informations, qui proviennent de la première diffusion de données, corrigées des variations saisonnières, sur les comptes européens trimestriels des secteurs, sont publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, et la Banque centrale européenne (BCE). Plus d'informations ici. (Pour plus d'informations: Johannes Bahrke – Tél.: +32 229 58615; Enda McNamara – Tél.: +32 229 64976)

Eurostat: Le taux d'épargne des ménages en baisse à 12,0% dans la zone euro

Au premier trimestre 2018, le taux d'épargne des ménages a été de 12,0% dans la zone euro, contre 12,2% au quatrième trimestre 2017. Le taux d'investissement des ménages a quant à lui été de 9,0% au premier trimestre 2018 dans la zone euro, contre 8,9% au trimestre précédent. Ces informations, qui proviennent de la première diffusion de données, corrigées des variations saisonnières, sur les comptes européens trimestriels des secteurs, sont publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, et la Banque centrale européenne (BCE). Plus d'informations ici. (Pour plus d'informations: Johannes Bahrke – Tél.: +32 229 58615; Enda McNamara – Tél.: +32 229 64976)







Upcoming events of the European Commission (ex-Top News)