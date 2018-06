Journées européennes du développement 2018 – encourager les femmes à façonner le développement durable

Les 12èmes Journées européennes du développement(EDDs) se tiendront à partir de demain, rassemblant la communauté du développement européenne et internationale sous le thème "Les femmes et les jeunes filles au cœur du développement durable: protéger, autonomiser, investir". Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, qui inaugurera les EDDs demain, a déclaré: "Il ne peut y avoir de développement durable si la moitié de la population mondiale est laissé de côté. Nous avons besoin de la participation égale et du leadership des femmes dans tous les domaines de la vie, à la fois en Europe et dans le monde. Voici ce sur quoi nous allons nous concentrer durant ces Journées européennes du développement." Le commissaire pour la coopération internationale et le développement Neven Mimica a souligné: "Les EDDs rassemblent la communauté du développement de toutes les parties du monde pour apprendre des uns des autres et inspirer de nouveaux partenariats. C'est uniquement en agissant ensemble, que nous allons pouvoir éliminer toutes les formes de violences faites aux femmes, et encourager les femmes à être au cœur du développement." De la Commission européenne, le président Jean-Claude Juncker, la haute représentante/vice-présidente Federica Mogherini, le premier vice-président Frans Timmermans, ainsi que les commissaires Cecilia Malmström, Neven Mimica, Christos Stylianides, Phil Hogan et Mariya Gabriel, participeront à l'événement. Le prix média Lorenzo Natali 2018 sera attribué à des journalistes pour leur remarquable travail de reportage sur le thème du développement durable, avec un accent particulier sur l'élimination des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, en marge des Journées européennes du développement, le commissaire Mimica signera, avec le président Kaboré, un nouveau soutien pour le Burkina Faso. Plus d'informations seront disponibles ici à 18h. Mercredi, il signera une nouvelle enveloppe d'aide pour le Libéria, avec le président George Weah. Un programme culturel viendra également compléter l'évènement avec des artistes internationaux, des musiciens et des réalisateurs, tandis que le village global, une foire composée de 92 stands, rassemblera des parties prenantes internationales pour partager leurs projets et rapports en lien avec les thématiques principales des EDDs. Le communiqué de presse complet est disponible ici. (Pour plus d'informations: Carlos Martin Ruiz De Gordejuela – Tél.: +32 229 65322; Christina Wunder – Tél.: +32 229 92256)

Mergers: Commission clears acquisition of General Electric Industrial Solutions by ABB

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of General Electric Industrial Solutions ("GEIS") by ABB Asea Brown Boveri Ltd ("ABB"), both global suppliers of electrical products and systems. The Commission concluded that the transaction would raise no competition concerns in the relevant markets within the European Economic Area. ABB and GEIS are active worldwide in the manufacture and sale of electrical components and systems. The Commission carried out a broad investigation on a large number of markets and concluded that: i) the respective geographic areas of the companies' activities are complementary, with ABB being stronger in Europe and GEIS in the US; ii) the merged entity will continue facing effective competition from a number of large-scale rivals and specialised or local suppliers; iii) on markets where the merging companies are active at different levels of the supply chain, the Commission found that they would not have the ability to foreclose competitors, notably because alternative suppliers will continue to operate in the market. The Commission therefore concluded that the proposed transaction would raise no competition concerns in any of the markets concerned. A full press release is available in EN, DE, FR. (For more information: Ricardo Cardoso – Tel.: +32 229 80100; Maria Sarantopoulou - Tel.: +32 229 13740)

Mergers: Commission clears acquisition of Trioplast Industrier by Altor Funds

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of Trioplast Industrier by Altor Funds, both of Sweden. Trioplast Industrier manufactures packaging solutions based on polyethylene film. Altor Funds makes private equity investments in a variety of economic sectors. The Commission concluded that the proposed acquisition would raise no competition concerns because the companies' activities do not overlap and the vertical links between their activities are limited. The transaction was examined under the simplified merger review procedure. More information is available on the Commission's competition website, in the public case register under the case number M.8884. (For more information: Ricardo Cardoso – Tel.: +32 229 80100; Maria Sarantopoulou - Tel.: +32 229 13740)

Mergers: Commission clears acquisition of Springs by AEA and BCI

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of joint control over SIWF Holdings, Inc. (“Springs”) by AEA Investors LP (“AEA”) both of the US and British Columbia Investment Management Corporation (“BCI”) of Canada. Springs manufactures and supplies window coverings such as blinds, shutters, curtains, draperies and retractable awnings. AEA is a private equity fund with investments in various sectors, particularly in value added industrial products, specialty chemicals, consumer and retail and services. BCI invests on behalf of public sector clients in fixed income, mortgages, public and private equity, real estate, infrastructure and renewable resources. The Commission concluded that the proposed acquisition would raise no competition concerns, given the lack of horizontal overlaps and vertical links between the activities of the companies. The transaction was examined under the simplified merger review procedure. More information is available on the Commission's competition website, in the public case register under the case number M.8918. (For more information: Ricardo Cardoso – Tel.: +32 229 80100; Maria Sarantopoulou - Tel.: +32 229 13740)

Eurostat: Industrial producer prices stable in euro area

In April 2018, compared with March 2018, industrial producer prices remained stable in the euro area (EA19), while they rose by 0.1% in the EU28, according to estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In March 2018, prices increased by 0.1% in both zones. In April 2018, compared with April 2017, industrial producer prices rose by 2.0% in the euro area and by 2.4% in the EU28. A Eurostat press release is available here. (For more information: Lucia Caudet – Tel.: +32 229 56182; Maud Noyon – Tel.: +32 229 80379)

La Commission organise une conférence sur l'information prudentielle pour l'ère numérique

La Commission européenne organise aujourd'hui une conférence sur le thème "Préparer l'information prudentielle pour l'ère numérique". L'événement rassemble des experts institutionnels, industriels et universitaires pour examiner les défis actuels et les opportunités futures liées à l'information prudentielle. Valdis Dombrovskis, vice-président chargé de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux, prononcera un discours présentant la vision de la Commission sur l'information prudentielle dans l'UE. La conférence comprendra également des présentations de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA) et de la Banque centrale européenne (BCE). Les tables-rondes se concentreront sur la meilleure manière de trouver un équilibre entre, les obligationsdéclaratives pesant sur les acteurs financiers,d'une part, et de l'autre, les besoins des superviseurs, et traiteront également des possibles moyens de simplifier et rationaliser les obligations d'information à l'avenir. Un streaming en direct de la conférence est disponible ici. (Pour plus d'informations: Vanessa Mock – tél.: + 32 229 56194; Letizia Lupini - tél.: +32 229 51958)

Politique de Cohésion au-delà de 2020: la commissaire Creţu discute de l'avenir de la stratégie pour la région de la mer Baltique en Estonie

Une semaine après la présentation de la proposition de la Commission pour la future politique de Cohésion, la commissaire à la politique régionale Corina Creţu est à Tallinn, en Estonie, pour le forum annuel de la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique. L'avenir de la macrorégion en tant que pôle numérique mondial et la protection du riche écosystème de la mer Baltique seront au cœur des discussions. La commissaire Creţu a déclaré: "Pour la période post 2020, nous proposons de renforcer le soutien des fonds de l'UE, en particulier dans le cadre des programmes Interreg, aux objectifs des stratégies macrorégionales, afin de stimuler la coopération sur des questions cruciales sans frontières ainsi que sur l'innovation." La commissaire Creţu discutera de la proposition de la Commission concernant la future politique de Cohésion avec Jüri Ratas, Premier ministre de l'Estonie, Māris Kučinskis, Premier ministre de Lettonie et Saulius Skvernelis, Premier ministre de Lituanie. Adoptée par le Conseil européen en 2009, la stratégie pour la région de la mer Baltique aide la Suède, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne à résoudre ensemble des problèmes communs tels que protéger l'environnement, améliorer les liens de transport et créer de la croissance. (Pour plus d'informations: Johannes Bahrke - Tél .: +32 229 58615, Sophie Dupin de Saint-Cyr - Tél .: +32 229 56169)

