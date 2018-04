European Commission - Daily News Daily News 04 / 04 / 2018 Eurostat: Février 2018 - Le taux de chômage à 8,5% dans la zone euro, à 7,1% dans l'UE28 Dans la zone euro (ZE19), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 8,5% en février 2018, en baisse par rapport au taux de 8,6% de janvier 2018 et au taux de 9,5% de février 2017. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis décembre 2008. Dans l'UE28, le taux de chômage s'est établi à 7,1% en février 2018, en baisse par rapport au taux de 7,2% de janvier 2018 et au taux de 8,0% de février 2017. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans l'UE28 depuis septembre 2008. Un communiqué de presse est disponible ici. (Pour plus d'informations: Christian Wigand – Tel.: +32 229 62253; Sara Soumillion– Tel.: +32 229 67094) Eurostat: Le taux d'inflation annuel de la zone euro en hausse à 1,4% Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,4% en mars 2018, contre 1,1% en février selon une estimation rapide publiée par Eurostat. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, alimentation, alcool & tabac devraient connaître le taux annuel le plus élevé en mars (2,2%, comparé à 1,0% en février), suivis de l'énergie (2,0%, comparé à 2,1% en février), des services (1,5%, comparé à 1,3% en février) et des biens industriels hors énergie (0,2%, comparé à 0,6% en février). Un communiqué de presse est disponible ici. (Pour plus d'informations: Christian Spahr – Tel.: + 32 229 50055; Enda McNamara – Tel.: +32 229 64976) Mergers: Commission clears acquisition of the Vita Group by Strategic Value Partners The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of Vita Cayman Limited, the ultimate holding company of the Vita Group, of the UK by Strategic Value Partners, LLC of the US. The Vita Group is a pan-European manufacturer and supplier of polyurethane foam, including production of foam and conversion of foam. Strategic Value Partners, LLC is a privately owned investment firm that manages hedge funds and private equity funds, and invests in public and private equity markets, debt markets and other alternative investment markets world-wide. The Commission concluded that the proposed acquisition would raise no competition concerns given the lack of horizontal overlaps and vertical links between the activities of the Vita Group and the other portfolio companies of Strategic Value Partners, LLC. The transaction was examined under the simplified merger review procedure. More information is available on the Commission's competition website, in the public case register under the case number M.8830. (For more information: Ricardo Cardoso – Tel.: +32 229 80100; Maria Sarantopoulou - Tel.: +32 229 13740) ANNOUNCEMENTS Le commissaire Moscovici en visite à Lyon, France demain Pierre Moscovici, commissaire pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes, est en visite à Lyon, France, ce jeudi 5 avril dans le cadre de son Tour de France des Régions. Le Commissaire commencera par visiter l'atelier textile « Fil en Forme » - initiative de l'association pour l'emploi IDEO – initiative financée par le Fonds social européen qui vise l'insertion de tous dans l'emploi. Ensuite, il visitera aux côtés du président de la Métropole de Lyon le projet urbain « Société publique locale (SPL) Confluence » financé par le FEDER permettant le développement d'un quartier éco-responsable, suivie d'une conférence de presse avec des élus locaux. Il participera ensuite à un dialogue citoyen sur le thème "Une Europe qui protège, vraiment ?" à la Maison des Etudiants avec Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen. Ce dialogue sera diffusé en direct sur Facebook. Enfin, il prendra part aux rencontres de la fédération française des maisons de l'Europe. (Pour plus d'information: Christian Spahr - Tel.: +32 229 50055; Vanessa Mock – Tel.: +32 229 56194; Patrick McCullough – Tel.: +32 229 87183; Enda McNamara - +32 229 64976) Commissioner Stylianides visits Lebanon Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management Christos Stylianides is in Lebanon today. He will meet with Lebanese officials: Speaker of Parliament Nabih Berri, Prime Minister Saad Hariri, Social Affairs Minister Pierre Bou Assi and Minister of State for Displaced Affairs Mouin Merhebi. Discussions will be on the relations between the European Union and Lebanon, as well as on the humanitarian situation in Lebanon and the region. He will also discuss ways to assist Lebanon to continue to address the Syrian refugee crisis and how to further support host communities. The Commissioner will also deliver a speech at the opening ceremony of the conference: "Diversity in Unity and Fundamental Freedoms for Christians and Muslims in the Middle East: A Conference for Parliamentary Dialogue” that is held at the Lebanese Parliament. (For more information: Carlos Martin Ruiz de Gordejuela – Tel.: +32 229 65322; Daniel Puglisi – Tel.: +32 229 69140) Upcoming events of the European Commission (ex-Top News) MEX/18/2823