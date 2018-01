State aid: Commission approves Greek auction scheme for renewable electricity

The European Commission has found a Greek auction scheme for the production of electricity from renewable sources and high efficiency cogeneration to be in line with EU State aid rules. The scheme will further EU energy and climate goals whilst preserving competition. Commissioner Margrethe Vestager, in charge of competition policy, said: "Greece will bring down costs for renewable energy with competitive auctions to support renewable electricity generation. This is very good and the scheme will facilitate Greece's efforts to reach its 2020 climate goals." Under the scheme Greece will organise regular, competitive auctions to grant support to renewable energy sources. The Commission has assessed the scheme under EU State aid rules, which require competitive auctions for renewables support since 2017, so as to ensure that the use of public funds is limited to the minimum and there is no overcompensation. On this basis, the Commission concluded that the Greek auctioning scheme will boost the share of electricity produced from renewable energy sources, in line with EU environmental objectives, while any distortion of competition caused by the state support is minimised. The full press release is available online in EN, FR, DE and EL. (For more information: Lucía Caudet – Tel. +32 229 56182; Yizhou Ren – Tel.: +32 229 94889)

Concentrations: la Commission autorise l'acquisition du contrôle conjoint de neufs parcs éoliens espagnols par Mirova-Eurofideme 3 et General Electric

La Commission Européenne a approuvé, en vertu du règlement sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun d'Idesamgar SL et Idesamgar SL 1, qui détiendront neuf projets de parcs éoliens en Espagne, par Mirova-Eurofideme 3, société basée en France, et General Electric, basée aux États-Unis. Mirova-Eurofideme 3, détenue par Banque Populaire Caisse d'Epargne, est un fonds capital-risque qui investit pour des acteurs institutionnels notamment dans les énergies renouvelables, les actions durables et les obligations "vertes". General Electric est une entreprise mondiale active sur le marché de l'investissement dans le secteur de l'énergie, et dans la production et l'entretien de générateurs d'énergie hydroélectrique, éolienne et solaire. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulevait pas de problème de concurrence en raison de son impact limité sur le marché. L'opération a été examinée en vertu de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet concurrence de la Commission, dans le registre public des affaires sous le numéro d'affaire M.8716. (Pour plus d'informations: Lucía Caudet – Tel. +32 229 56182; Maria Sarantopoulou - Tel.: +32 229 13740)

