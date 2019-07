Commission européenne - Communiqué de presse Sécheresse en Europe : La Commission présente des aides supplémentaires pour les agriculteurs européens La Commission européenne apporte son soutien aux agriculteurs confrontés aux vagues de sécheresse qui frappent l'Europe. D'une part, les agriculteurs européens pourront recevoir un pourcentage plus élevé de leurs avances en matière de paiements directs et de paiements au titre du développement rural. D'autre part, afin de pouvoir nourrir leurs animaux, ils disposeront d'une plus grande souplesse quant à l'utilisation de terres qui, en temps normal, ne sont pas utilisées à des fins de production. Le commissaire chargé de l'agriculture, Phil Hogan, a déclaré: «Ces conditions climatiques prolongées sont préoccupantes pour nos agriculteurs. La Commission maintient des contacts étroits avec les États membres et évalue la situation sur le terrain. Comme toujours, nous nous tenons prêt à venir en aide aux agriculteurs touchés par la sécheresse. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre en place des avances de paiement plus élevées ainsi que des dérogations à certaines règles du verdissement pour faciliter la production d'aliments pour animaux. » En complément au soutien disponible dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), deux décisions ont été prises afin de venir en aide aux agriculteurs : Les agriculteurs pourront recevoir des avances plus élevées. Jusqu'à 70% de leurs paiements directs et 85% des paiements en lien avec le développement rural seront disponibles dès la mi-octobre pour redresser leur trésorerie.

Jusqu'à 70% de leurs paiements directs et 85% des paiements en lien avec le développement rural seront disponibles dès la mi-octobre pour redresser leur trésorerie. Des dérogations à certaines exigences en matière de « verdissement » seront permises. Ces dernières s'appliqueront à la diversification des cultures et aux règles sur les surfaces d'intérêt écologique en ce qui concerne les terres mises en jachère. L'adoption d'autres types de dérogations au « verdissement » pourront également être envisagés, permettant aux agriculteurs une plus grande souplesse en ce qui concerne la production fourragère. En plus d'évaluer et d'analyser de manière continue la sécheresse et ses répercussions grâce aux satellites européens, la Commission est en contact avec tous les États membres afin de recevoir des informations actualisées sur les conséquences de la sécheresse pour les agriculteurs et à un niveau plus local. Pour plus d'informations Bulletins MARS (Monitoring Agricultural ResourceS) IP/19/4729 Personnes de contact pour la presse: Renseignements au public: Europe Direct par téléphone au 00 800 67 89 10 11 ou par courriel