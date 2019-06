Concrètement, la BEI va contribuer au financement de la cinquième promotion du Programme Accélérateur PME de Bpifrance. Ce programme d'accompagnement complet et personnalisé est destiné à répondre aux besoins d'entreprises dynamiques et ambitieuses dans leur parcours vers le statut d'entreprises de taille intermédiaire (ETI). Il permet notamment d'identifier les axes prioritaires de croissance et de tirer parti rapidement des leviers identifiés.

Cet accord de financement est l'un des premiers signés par la BEI dans le contexte de la plateforme européenne de conseil en investissement et s'inscrit dans la stratégie de la BEI et de la Commission européenne de renforcer les capacités des banques publiques nationales à accompagner les entreprises dans le domaine extra-financier. Cet accord permettra à Bpifrance de poursuivre et d'intensifier sa stratégie d'accompagnement des entreprises à fort potentiel, dont les Accélérateurs sont le fer de lance. Bpifrance s'est notamment fixé pour objectif d'avoir accéléré 4 000 entreprises françaises d'ici 2021.

« Bpifrance est un partenaire important de la BEI et de l'Advisory Hub en France et nous sommes très heureux de pouvoir renforcer notre coopération avec cette signature, a expliqué Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Un écosystème de PME et d'ETI puissant est un facteur clé pour soutenir la compétitivité et l'innovation des économies et dans ce cadre il est très important pour la banque de l'Union européenne d'y participer. C'est un excellent exemple de la manière dont les financements et les expertises européennes peuvent soutenir les besoins localement, pour le plus grand bénéfice des citoyens ».

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, a déclaré : « Ce nouvel accord entre la BEI et Bpifrance illustre l'étendue du partenariat qui lie nos deux institutions. Initié avec des accords de financement et de garantie, permettant de démultiplier nos prêts aux PME et ETI françaises, nous sommes très heureux de l'étendre à un nouveau champ d'action, en associant désormais la BEI à notre stratégie d'accompagnement extra-financier des entreprises. »

Note au responsable de publication:

La plateforme européenne de conseil en investissement (Advisory Hub) fait partie du Plan d'investissement pour l'Europe, ou « Plan Juncker », une initiative conjointe de la Commission européenne et de la BEI qui vise à relancer l'investissement à l'appui de projets stratégiques en Europe et ainsi à faire en sorte que l'argent profite à l'économie réelle. L'objectif de la plateforme de conseil est d'améliorer les conditions de l'investissement et des affaires en Europe en renforçant les moyens techniques et financiers des pouvoirs publics et des acteurs privés dans les États membres pour recenser, hiérarchiser, préparer, structurer, regrouper et mettre en œuvre des projets stratégiques.

La plateforme est un guichet unique qui offre des services de conseil et d'assistance technique à l'appui de projets d'investissement dans l'UE et permet de tirer parti du savoir-faire du Groupe BEI, de la Commission européenne, des institutions nationales de promotion économique et des autorités de gestion des États membres. La plateforme vise également à renforcer la coopération avec et entre les institutions nationales de promotion économique déjà en activité ou récemment créées.

La Banque européenne d'investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l'Union européenne (UE), est l'institution de financement à long terme de l'UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l'UE.

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d'information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/