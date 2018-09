Eiropas Komisija - Paziņojums presei Padome atbalsta Komisijas plānu ieguldīt vienu miljardu eiro pasaules līmeņa Eiropas superdatoros Šodien Eiropas Savienības Padome oficiāli atbalstīja Komisijas plānu kopīgi ar dalībvalstīm ieguldīt līdzekļus pasaules līmeņa Eiropas superdatošanas infrastruktūras izveidē. Lai apstrādātu pieaugošos datu apjomus, ir nepieciešami superdatori. Tie dod labumu sabiedrībai daudzās jomās – no veselības aprūpes un atjaunojamās enerģijas līdz automobiļu drošībai un kiberdrošībai. Šodien Padome likumīgi pieņēma regulu, ar ko tiks izveidots Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums EuroHPC — jauna juridiska un finansēšanas struktūra, kas sakopos 25 valstu atvēlētos resursus, strādās pie superdatošanas un datu infrastruktūras izveides, kā arī atbalstīs zinātnieku, uzņēmumu un nozares veiktu pētniecību un inovāciju. Šī struktūra publiskajiem un privātajiem lietotājiem Eiropā atvieglos piekļuvi superdatošanai, un tas ir būtiski konkurētspējas un inovācijas atbalstam. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: “Dati ir mūsu digitālās ekonomikas pamatelements. Mums ir nepieciešami superdatori, lai tos apstrādātu, izstrādātu mākslīgo intelektu un rastu risinājumus sarežģītiem jautājumiem tādās jomās kā veselība un drošība. Patlaban lielākajai daļai mūsu pētnieku un uzņēmumu nākas doties uz trešām valstīm, lai piekļūtu vismodernākajiem datoriem, kas vajadzīgi šo darbību veikšanai. ES nevar atļauties atpalikt.” Ar EuropHPC mēs spēsim gūt labumu no inovācijām Eiropā.” Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela piebilda:“Kopuzņēmums EuroHPC, izmantojot publisko iepirkumu, veicinās konkurētspējīgas superdatošanas izstrādi un datu piegādes ķēdes izveidi Eiropā. Ar savu kompetences centru palīdzību tas vēl vairāk palīdzēs Eiropas zinātniekiem, rūpniekiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un valsts dienestiem un nodrošinās, ka tiem ir pieejams plašs resursu, pakalpojumu un rīku klāsts, kas ļauj uzlabot digitālās prasmes un inovēt.” Kopuzņēmums EuroHPC tiks izveidots 2018. gada novembrī un darbosies līdz 2026. gada beigām. Šāda sadarbība ir būtiski svarīga ES konkurētspējai un neatkarībai datu ekonomikā, jo ES rūpniecība patlaban patērē vairāk nekā 33 % no pasaules superdatošanas resursiem, bet tās ieguldījums tajos ir tikai 5 %. Kopuzņēmuma budžets būs viens miljards eiro, no kura pusi atvēlēs ES budžets, bet otru pusi piešķirs Eiropas dalībvalstis, kuras piedalās programmā. Papildu līdzekļus vairāk nekā 400 miljonu eiro apmērā nodrošinās privātie partneri. Kopuzņēmums galvenokārt darbosies divās jomās: Eiropas mēroga superdatošanas infrastruktūrā , lai iegādātos un Eiropas Savienībā izvērstu divus no pieciem pasaulē labākajiem superdatoriem un vismaz divus superdatorus, kuri šodien būtu ierindojami starp 25 labākajiem pasaulē. Šīs iekārtas būs savstarpēji savienotas ar esošajiem dalībvalstu superdatoriem un pieejamas publiskajiem un privātajiem lietotājiem izmantošanai vairāk nekā 800 zinātnes un rūpniecības pielietojuma jomās visā Eiropā;

pētniecībā un inovācijā, lai atbalstītu Eiropas superdatošanas ekosistēmas izveidi, stimulējot tehnoloģiju piegādes nozari un padarot superdatošanas resursus pieejamus daudziem publiskiem un privātiem lietotājiem, arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, daudzās pielietojuma jomās. Līdz šim pievienoties kopuzņēmumam ir apņēmušās šādas Eiropas valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija un Vācija. Turpmākie pasākumi Kopuzņēmums sāks darboties drīz pēc tam, kad darbībai Valdē un Rūpnieciskajā un zinātniskajā konsultatīvajā padomē būs izvirzīti pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas valstīm un privātajiem partneriem. Komisija ierosinājusi ilgtermiņā ieguldīt kopuzņēmumā 2,7 miljardus eiro, kas ļautu stiprināt superdatošanu un datu apstrādi Eiropā kā daļu no programmas "Digitālā Eiropa" 2021.–2027. gadam, kas tika ierosināta 2018. gada maijā. Šis papildu finansējums nodrošinās pasaules līmeņa superdatoru pieejamību un to plašāku lietojumu gan publiskajā, gan privātajā sektorā, arī mazajos un vidējos uzņēmumos. Konteksts Eiropas iedzīvotāji jau gūst labumu no daudziem superdatošanas lietojumiem ikdienas dzīvē. Piemēram, jaunu ārstēšanas veidu izstrādē lielākoties tiek izmantotas superdatoru veiktas simulācijas, lai izprastu vēža, sirds slimību, Alcheimera un retu ģenētisko slimību raksturu. Kiberdrošības un aizsardzības jomā superdatorus izmanto, lai izstrādātu efektīvas šifrēšanas tehnoloģijas, bet kopā ar mākslīgo intelektu – lai izprastu kiberuzbrukumus un reaģētu uz tiem. Tos izmanto arī klimata pārmaiņu izpētei un laikapstākļu prognozēšanai. Lietojot superdatorus rūpniecībā un uzņēmumos, tie ievērojami saīsinās ražojumu izstrādes un ražošanas ciklus, paātrinās jaunu materiālu izstrādi, minimalizēs izmaksas un uzlabos resursu izmantošanas efektivitāti. Piemēram, automobiļu ražošanas ciklus iespējams samazināt no 60 mēnešiem līdz 24 mēnešiem, vienlaikus uzlabojot pasažieru ērtības un drošību.