Ce mercredi 31 janvier 2018, le Président de la Commission européenne, Jean–Claude Juncker, et les membres du Collège des Commissaires participeront au lancement de l'Année européenne du patrimoine culturel en Belgique, à l'invitation de Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, et avec la participation de toutes autorités belges compétentes.

L'Année européenne du patrimoine culturel mettra en lumière la richesse et la diversité de notre héritage culturel, en valorisant son rôle dans le développement d'une identité commune et dans la construction de l'avenir de l'Europe.

Cette visite inédite du Président et du Collège des Commissaires témoigne des très bonnes relations qu'entretient la Commission avec la Ville de Bruxelles, et de l'attachement et de la reconnaissance qu'elle souhaite exprimer envers la capitale de facto de l'Union et ses habitants qui l'accueillent depuis plus de 60 ans (voir le programme et les informations pratiques pour les journalistes qui souhaitent participer à l'événement ici).

A cette occasion, le Président Juncker a déclaré: « L'Année européenne du patrimoine culturel doit célébrer en 2018 notre diversité culturelle. L'Europe est réputée dans le monde entier pour la richesse et la diversité de ses expressions culturelles et créatives, notamment ses sites naturels et archéologiques, ses musées, ses monuments, ses villes historiques, ses œuvres d'art, musicales et audiovisuelles, ainsi que ses traditions et coutumes. Cette année de festivités sera une occasion formidable d'encourager les citoyens, en particulier les jeunes, à explorer la richesse de la diversité culturelle européenne et réfléchir à comment la préserver pour les futures générations. »

Tibor Navracsics, Commissaire chargé de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport a déclaré : « La culture et le patrimoine culturel sont la manifestation la plus éclatante de la force de l'identité et des valeurs communes des Européens. Ils devraient jouer un rôle crucial dans les efforts visant à rendre l'Union européenne plus unie, plus forte et plus démocratique. C'est pourquoi je suis d'autant plus heureux de pouvoir participer avec le Président de la Commission et le Collège au lancement de cette année en Belgique, à Bruxelles, ville européenne de par son histoire et son rôle dans l'accueil des institutions de l'Union, mais qui est aussi une ville de créativité, d'avant-gardisme et de cosmopolitisme unique en Europe ».

Cette journée de lancement sera marquée par un spectacle en 3 dimensions intitulé « Mille Reflets d'Europe » sur la Grand-Place de Bruxelles auquel assisteront le Président Juncker, Tibor Navracsics, Commissaire chargé de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport et les autres commissaires.

Selon une toute récente enquête Eurobaromètre, 8 Européens sur 10 pensent que le patrimoine culturel est important non seulement pour eux, individuellement, mais aussi pour leur communauté, leur région, leur pays et l'UE dans son ensemble. Une très large majorité est fière du patrimoine culturel, qu'il s'agisse de celui de sa propre région ou de son propre pays ou de celui d'un autre pays européen. Les résultats en Belgique pour ces deux questions sont très proches de la moyenne européenne.

Tout au long de l'année 2018, des milliers d'initiatives et de manifestations à travers l'Europe permettront d'impliquer des citoyens de tous horizons. L'objectif est d'atteindre le plus large public possible, en particulier les enfants et les jeunes, les communautés locales et les personnes qui sont rarement exposées à la culture, afin de promouvoir un sentiment commun d'appartenance.

Contexte

Dans son Discours sur l'état de l'Union du 13 septembre 2017, le Président Juncker avait souligné l'importance que revêt cette Année européenne du patrimoine culturel pour « méditer » sur la performance unique de l'Union : « imposer la paix à l'intérieur et la paix à l'extérieur de ses frontières » et « la prospérité si ce n'est pour tous, en tout cas pour un grand nombre ».

Cette année vise à sensibiliser les citoyens à l'importance économique et sociale du patrimoine. Au sein de l'UE, plus de 300 000 personnes travaillent directement dans le secteur du patrimoine culturel européen et 7,8 millions d'emplois y sont indirectement liés, par exemple dans les secteurs du tourisme, des services d'interprétation et de la sécurité. Avec 453 sites inscrits, l'Europe, en tant que région, représente près de la moitié de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

C'est pourquoi, en particulier à l'heure où des chefs-d'œuvre culturels sont en péril ou, dans les zones de conflit, sont détruits délibérément, la Commission a estimé que le patrimoine culturel méritait d'avoir son année européenne, en 2018. La décision du Conseil et du Parlement européen désignant 2018 comme l'année européenne du patrimoine culturel a été adoptée le 17 mai 2017, sur la base d'une proposition de la Commission du 30 août 2016.

Pour plus d'information

Communiqué de presse :Lancement de « 2018, Année européenne du patrimoine culturel »

Communiqué de la Représentation de la Commission en Belgique et informations pratiques pour la presse

Eurobaromètre spécial sur le patrimoine culturel et toutes les fiches nationale

Questions et réponses sur l'Année européenne du patrimoine culturel

Site internet sur l'Année européenne (incluant une liste d'événements à l'échelle nationale)

Fiche d'information « La culture, moteur de l'unité dans l'UE » - Contribution de la Commission au déjeuner de travail des dirigeants, Göteborg, 17 novembre 2017