Pour la Commission, l'accent mis par la Feuille de route sur les réformes prioritaires, comme les réformes structurelles - en particulier socioéconomiques - et la lutte contre la corruption, est un pas positif dont bénéficieront les citoyens Tunisiens et qui renforcera les relations bilatérales entre l'UE et la Tunisie.

Lors de la conférence de presse suivant sa rencontre avec le Chef du Gouvernement tunisien, Youssef Chahed, le Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a déclaré : « Je salue la Feuille de route qui traduit l'engagement à poursuivre les réformes socioéconomiques indispensables. Je ne peux qu'applaudir au succès tunisien de ces dernières années. Voir ce pays, cette grande nation, sur quelques années faire des progrès qui furent ceux de la Tunisie m'impressionne au plus haut degré. La Tunisie pour l'Union européenne, pour la Commission, est un partenaire privilégié. Et nous allons continuer à faire preuve de solidarité avec la Tunisie, son peuple courageux, qui est un peuple entrepreneur, qui fait bien les choses.»

Le Chef du Gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a déclaré : « Le gouvernement tunisien est déterminé à poursuivre la mise en œuvre des grandes réformes structurelles, économiques et sociales, destinées à assainir les finances publiques, à stimuler la croissance et à favoriser ainsi la transformation économique par la mise en place d'un nouveau modèle de développement, plus inclusif et plus juste. La Tunisie souligne l'importance d'un plus grand accompagnement de son partenaire stratégique, l'Union européenne, dans la mise en œuvre des réformes prioritaires telles que présentées dans la feuille de route. »

Le Président Juncker, la Haute Représentante/Vice-présidente Mogherini et le Commissaire Hahn ont chacun rencontré aujourd'hui le Chef du Gouvernement tunisien Youssef Chahed.

L'UE et la Tunisie sont des partenaires naturels en raison de leurs liens géographiques, culturels et commerciaux. Le soutien de l'UE au peuple tunisien – ouvrant la voie à une démocratie moderne fondée sur les libertés, le développement socioéconomique et la justice sociale – a atteint un niveau sans précédent: aux côtés des Etats membres et des institutions financières européennes, le soutien de l'UE depuis 2011 a atteint environ €10 milliards.

Les mesures contenues dans cette Feuille de route incluent des réformes de nature législative (p.ex. adoption de lois et décrets d'application), stratégique (p.ex. politiques sectorielles) et opérationnelle (p.ex. plans d'actions). La Feuille de route prévoit aussi un calendrier pour l'adoption des réformes sélectionnées sur deux semestres. Il est disponible en ligne, accessible à tous, et sera régulièrement mis à jour.

Depuis 2011, l'UE a soutenu sans relâche la transition politique et socioéconomique en Tunisie. Elle a fortement augmenté son appui financier et technique en faveur de la Tunisie, avec plus de €1.6 milliards alloués sous forme de dons et €800 millions sous forme d'assistance macro-financière. En ligne avec sa Communication conjointe de 2016, la Commission européenne a augmenté son assistance annuelle sous forme de dons à €300 millions en 2017. Les principaux secteurs d'interventions définis dans le Cadre Unique d'Appui pour la période 2017-2020 sont les suivants : (i) promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit, (ii) investir dans l'avenir: stimuler une croissance économique durable et génératrice d'emplois, et (iii) renforcer la cohésion entre les générations et les régions.

